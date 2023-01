Cindy Williams, actrice de “Laverne & Shirley”, est décédée à 75 ans

Cindy Williams, qui a joué dans “Laverne & Shirley”, est décédée à l’âge de 75 ans des suites d’une brève maladie, selon sa famille.

Williams a dépeint Shirley aux côtés de Laverne de Penny Marshall dans la populaire sitcom.

Les enfants de la star, Zak et Emily Hudson, ont partagé une déclaration après sa mort.

“Le décès de notre aimable et hilarante mère, Cindy Williams, nous a apporté une tristesse insurmontable qui ne pourrait jamais vraiment être exprimée”, indique le communiqué obtenu par l’Associated Press. “La connaître et l’aimer a été notre joie et notre privilège. Elle était unique en son genre, belle, généreuse et possédait un sens de l’humour brillant et un esprit scintillant que tout le monde aimait.”

Williams a également joué dans le film “American Graffiti” du réalisateur George Lucas en 1973 et “The Conversation” du réalisateur Francis Ford Coppola en 1974.

Mais elle était de loin mieux connue pour “Laverne & Shirley”, le spin-off “Happy Days” diffusé sur ABC de 1976 à 1983 et qui, à son apogée, figurait parmi les émissions les plus populaires à la télévision.

Williams a joué la Shirley étroite à Laverne plus libertine de Marshall dans l’émission sur une paire de colocataires qui travaillaient dans une usine d’embouteillage de Milwaukee dans les années 1950 et 1960.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.