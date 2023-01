Cindy Williams, actrice de Laverne & Shirley, est décédée à 75 ans

Cindy Williams est décédée à l’âge de 75 ans des suites d’une brève maladie.

La star était surtout connue pour son rôle de Shirley Feeney dans une comédie populaire Laverne et Shirley .

Laverne et Shirley Elle et sa co-vedette Penny Marshall sont apparues pour la première fois en tant que Shirley Feeney et Laverne DeFazio dans le populaire Jours heureux série dans les années 70. Laverne et Shirley suivi comme un spin-off, fonctionnant pendant huit saisons avec 178 épisodes au total.

Cindy Williams, qui a joué Shirley aux côtés de Laverne de Penny Marshall dans Laverne et Shirleyl’une des émissions de télévision américaines les plus populaires des années 1970 et 1980, est décédée à 75 ans, a rapporté lundi l’AP, citant une déclaration de sa famille.

Williams est décédée à Los Angeles mercredi des suites d’une brève maladie, ont déclaré ses enfants, Zak et Emily Hudson, dans le communiqué.

“Le décès de notre aimable et hilarante mère, Cindy Williams, nous a apporté une tristesse insurmontable qui ne pourrait jamais vraiment être exprimée”, ont-ils déclaré.

“La connaître et l’aimer a été notre joie et notre privilège. Elle était unique en son genre, belle, généreuse et possédait un sens de l’humour brillant et un esprit scintillant que tout le monde aimait.”

Williams, qui est née à Los Angeles, a commencé sa carrière en jouant dans des publicités télévisées avant de décrocher des rôles dans des films réalisés par les grands noms d’Hollywood George Lucas et Francis Ford Coppola.

Elle et Marshall sont apparus pour la première fois en tant que Shirley Feeney et Laverne DeFazio dans le populaire Jours heureux série en 1975. Laverne et Shirley suivi comme un spin-off, fonctionnant pendant huit saisons avec 178 épisodes au total de 1976 à 1983.

La série suit deux colocataires célibataires travaillant dans une usine d’embouteillage de Milwaukee dans les années 1950 et 1960. Shirley est la plus bien élevée des deux, Laverne étant connue pour son style non raffiné et son accent épais du Bronx.

Le casting de soutien comprenait Michael McKean et David Lander dans le rôle des voisins loufoques de Laverne et Shirley, Lenny et Squiggy.

Marshall a un jour décrit le succès de Laverne et Shirley en disant: “Nous avons osé être stupide.”