Cindy Gaboury de Waynesville, propriétaire d’une entreprise locale parmi les plus influentes de l’Ohio

Cindy Gaboury de Waynesville n’a jamais envisagé de devenir propriétaire d’entreprise. Née en Caroline du Nord dans une famille de l’Air Force, Cindy a vécu dans 16 maisons différentes avant l’âge de 18 ans. En 1977, elle a atterri à Dayton après que son père ait été stationné à la base aérienne Wright-Patterson.

«Nous avons déménagé à Fairborn et j’ai obtenu mon diplôme de Park Hills High School en 1980», a-t-elle déclaré.

Avec l’intention de devenir enseignante, Cindy a fréquenté l’université pendant deux ans à l’Université de Miami et deux ans à la Wright State University, où elle a obtenu en 1984 son diplôme en enseignement élémentaire. C’est également là qu’elle a rencontré son mari, Kirby Gaboury.

« Je savais que Kirby avait toujours eu une passion pour les équipements stéréo », a déclaré Cindy. « Nous nous sommes mariés dès la sortie de l’université et j’ai commencé à enseigner. »

Puis, le 1er décembre de la même année, Kirby a lancé son entreprise, Audio Etc. À cette époque, il achetait principalement du matériel stéréo d’occasion, le réparait et le revendait. Sa première devanture de magasin était à Beavercreek.

« J’étais au magasin la plupart du temps lorsque je n’enseignais pas », a déclaré Cindy. «Au début, nous travaillions aussi la nuit et le week-end.»

L’entreprise s’est développée rapidement, surtout lorsque le couple a décidé de devenir revendeur local de grands fabricants comme Sony et Samsung. Ils n’avaient alors que 21 ans.

«Nous avons commencé à parler de ne pas simplement être un magasin pour vendre des choses», a déclaré Cindy. « On installait dans les maisons et ça nous occupait ! »

Cindy a décidé d’arrêter d’enseigner après trois ans et de rejoindre son mari à temps plein dans l’entreprise. Elle a mis à profit ses compétences en matière de réseautage et d’établissement de relations pour les aider à développer leur entreprise vers un travail commercial.

Et elle a fait du réseautage, avec enthousiasme. Elle s’est jointe au Centreville Noon Optimist Club, au Women in Business Networking et aux chambres de Kettering, Moraine, Oakwood et Springboro. Elle a rejoint le comité directeur de la Dayton Fashion Week, le Heart of Centreville et a contribué à la fondation du Country Club of the North Business After 5 et du Business Neighbourhood Coffee Club.

Et tout ce réseautage a porté ses fruits.

En 2002, le couple a déménagé son entreprise de son magasin d’origine de 3 000 pieds carrés vers un immeuble de 17 000 pieds carrés à Centreville. À l’intérieur, ils ont créé une salle d’exposition de style de vie afin que les clients puissent découvrir l’apparence et la sensation d’un système audio complet.

« Nous nous sommes aventurés dans la communauté en 2011 », a déclaré Gaboury. « Et j’ai réalisé à quel point il est important de redonner. »

Avec cette prise de conscience est né le désir d’aider les organisations à but non lucratif locales en fournissant un espace de réunion gratuit dans leur bâtiment – ​​« The Community Room @Audio Etc. » Le couple continue de donner de l’argent et des dons en nature d’appareils électroniques et d’accessoires à des organisations à but non lucratif pour leurs collectes de fonds locales. Ils possèdent également le seul théâtre mobile du pays et non seulement le louent, mais en font également don à des ventes aux enchères silencieuses et en direct.

« Je dirais que nous faisons tout, depuis la vente d’écouteurs jusqu’à l’assemblage et l’installation de systèmes pour toute la maison », a déclaré Gaboury. « Notre travail commercial inclut l’Ohio’s Hospice et la Dayton Food Bank, et nous sommes la société audiovisuelle officielle des Dayton Dragons. »

Kirby, le président de l’entreprise, soutient le Victory Project en encadrant des jeunes hommes à risque et en leur enseignant la conduite professionnelle, tout en les aidant à trouver un emploi et à apprendre des métiers. Cindy, la vice-présidente, continue de siéger à des conseils d’administration et aide d’autres propriétaires de petites entreprises à tirer parti de leurs propres compétences en réseautage pour les aider à réussir.

Le couple a deux enfants, Sean, aujourd’hui âgé de 34 ans, qui est le programmeur principal d’Audio Etc. et Heather, 32 ans, qui travaille comme designer senior à Columbus.

«Nous avons reçu de nombreux prix et reconnaissances, mais aucun ne m’a rendu plus fier que d’être nommé l’un des 500 dirigeants les plus influents de l’Ohio», a déclaré Cindy.

En 2022, l’Ohio Business Magazine a lancé cette liste et a demandé à ses lecteurs les nominations de dirigeants qui font la différence dans l’État. Pour Cindy, il s’agit en quelque sorte d’un sommet, car pour elle, « influencer » signifie redonner et donner au suivant.

«Je sens que je reçois bien plus que ce que je donne», a déclaré Cindy. « Lorsque je rencontre toutes ces entreprises extraordinaires, je noue des amitiés durables et c’est vraiment la meilleure partie de mon travail. »