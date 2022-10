Cindy Fortin – Kelowna Capital Nouvelles

Rencontrez la candidate sortante à la mairie Cindy Fortin alors qu’elle s’assoit pour répondre à quelques questions importantes, et une question juste pour le plaisir, avant les élections du 15 octobre.

Cindy Fortin – Maire sortante

(Ce qui suit a été transcrit de la vidéo : sic)

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement du district ?

Je veux m’assurer que nous maintenons le caractère pittoresque et l’ambiance de Peachland et que nous ayons en même temps un certain développement, mais pas trop développé. Je crois définitivement au développement modéré. Nous devons offrir des logements aux gens. Si nous ne le faisons pas, le ministère du Logement et ses représentants ont dit qu’ils allaient intervenir. C’est terrifiant que des gens qui vivent à l’extérieur de votre communauté, qui n’ont peut-être même pas visité votre communauté, prennent des décisions à ce sujet. Il faut donc continuer à se développer.

J’aime voir plus abordable, ou je préfère accessible le mot logement accessible pour les gens, en particulier les jeunes familles. Nous faisons déjà du logement abordable pour les personnes âgées, mais j’aimerais aussi voir un nouveau plan de gestion de l’avenue Beach et avoir plus de consultations publiques.

Selon vous, quelles mesures le conseil pourrait-il prendre pour améliorer la circulation o Autoroute 97 et infrastructure routière à Peachland?

Je ne peux pas penser à un ministère avec qui j’ai parlé plus que le ministère des Transports et de l’Infrastructure. C’est le ministère le plus difficile à obtenir pour faire avancer les projets. Ils ont étudié et étudié l’idée d’un contournement, et à un moment ils allaient couper de part en part les quartiers à flanc de colline.

Il y a aussi une grande peur qu’ils soient à quatre voies à travers Peachland, et les gens ne veulent pas voir ça non plus, certains le font et c’est donc une question très controversée. Ce que je veux voir, c’est ce qu’ils ont promis, c’est-à-dire des améliorations à l’autoroute existante qui traverse Peachland pour améliorer la circulation et la rendre plus sûre.

J’aimerais que la limitation de vitesse ne passe pas de 90 km/h sur Drought Hill à 70 km/h à 90 km/h puis remonte à 70 km/h par Antlers Beach puis ça remonte. J’aimerais voir la cohérence d’une vitesse inférieure. Ils nous ont toujours dit qu’ils ne feraient pas ça parce qu’ils ont fait des études et quand on baisse la vitesse, les gens ont tendance à prendre plus de risques, les conducteurs qui aiment rouler vite. Je veux aussi voir ce feu (de circulation) à Trépanier. Je sais que les feux de circulation dérangent les gens, mais il y a là un problème de sécurité. Je crois que c’est déjà en cours, c’est déjà dans leurs budgets, mais je vais continuer à pousser pour cette lumière. Ils vont également faire des changements avec cette lumière, il y a quelques routes très dangereuses au nord à la base de Drought Hill. Il faut d’abord penser à la sécurité.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

C’est difficile, car je préférerais choisir quelqu’un qui ne relève pas de la définition de célébrité, mais qui a beaucoup fait pour la communauté. Nous avons un groupe incroyable de bénévoles à Peachland. Notre communauté ne pourrait pas fonctionner sans ces bénévoles. Nous avons même une journée spéciale d’appréciation des bénévoles juste pour les reconnaître. Ils aiment Peachland et ils aiment leur communauté.

L’une de mes personnes préférées et je les aime toutes, est notre dernière citoyenne de l’année Linda Sarsons. Linda et sa famille dirigent depuis des années la Peachland Ambassadorial Society et ils ont fait un travail incroyable. Je dois donc dire que ce sont les bénévoles. Je les aime et je suis si fier d’eux et du nombre de bénévoles qui se dévouent pour chaque événement.

