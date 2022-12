Cindy Crawford va sans maquillage pour les achats de Noël – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RMBI / BACKGRID

C’est le moment des achats de dernière minute pour les fêtes ! Cindy Crawford l’a gardée décontractée alors qu’elle est allée chercher quelques affaires à Malibu le jeudi 22 décembre. Le mannequin, 56 ans, a été vu en vadrouille en se rendant dans un magasin avec un look sans maquillage. Elle avait l’air préparée et savait exactement ce dont elle avait besoin alors qu’elle marchait avec une liste à la main.

Outre le look sans maquillage, Cindy avait un look décontracté, parfait pour faire ses achats de vacances. Elle a porté un sweat à capuche marron clair et un jean bleu, avec une ceinture assortie à son haut. Elle portait également une paire de bottes avec un petit talon et portait un sac à main marron clair avec elle. Elle avait l’air de bonne humeur en arrivant au magasin. Peut-être qu’ils avaient tout ce dont elle avait besoin !

Outre le voyage de shopping, Cindy a publié certaines de ses récentes festivités de vacances sur son Instagram. Vendredi, elle a joué dans une séance photo et une vidéo à thème pour sa gamme de produits Meaningful Beauty. Elle a partagé qu’elle était à New York avec son mari Rande Gerber et quelques amis mannequins le dimanche 18 décembre. Elle a partagé à quel point elle aimait visiter New York pendant la saison de Noël. “Aimez la Big Apple à tout moment, mais surtout avant les vacances – avec toutes les lumières et décorations”, a-t-elle écrit avec le message. “Et rien ne me met plus dans l’esprit des fêtes que de retrouver ma famille et mes amis !”

Cindy passera très probablement les vacances avec sa famille, y compris son fils Presley, 23 ans et sa fille Kaïa, 21 ans, tous deux mannequins. Kaia ressemble tellement à sa maman en particulier ! Cindy a eu la chance de collaborer avec sa fille sur quelques apparitions de mannequins tout au long de l’année. L’ancien Maison de style L’animatrice a même pu défiler avec sa fille à la Fashion Week de Paris en mars dernier. Il est clair que Cindy est très favorable à sa fille.

