Cindy Crawford révèle pourquoi elle est jalouse de sa fille de 21 ans Kaia Gerber

Cindy Crawford révèle exactement ce qu’elle envie à sa fille de 21 ans, Kaia Gerber.

“Je regarde ma fille et je remarque que ses cheveux sont brillants et d’apparence saine. Elle a mes vieux cheveux et je veux les récupérer !” l’ancien top model partagé dans une interview avec le magazine InStyle.

Crawford partage sa fille Kaia et son fils de 23 ans Presley avec son mari Rande Gerber.

Le mannequin de 56 ans a ensuite partagé qu’elle était consciente des effets que sa peau subirait avec l’âge, mais ses cheveux changeant en vieillissant l’ont prise par surprise.

“Tout le monde vous dit que votre peau vieillira, mais personne ne vous dit que vos cheveux vieilliront aussi”, a-t-elle déclaré. “Je pense que nous nous attendons tous à avoir des cheveux gris, mais je ne savais pas que la texture allait changer, qu’ils allaient devenir plus cassants, qu’ils perdraient plus et qu’ils seraient simplement ternes.”

Le mannequin légendaire a fait imiter son éruption emblématique des années 90 pendant plusieurs années.

“C’est toujours amusant de voir les tendances et les styles revenir mais mis à jour en même temps”, a déclaré Crawford à propos de son retour avec style. “Cela me rappelle tout ce qui concerne le style des années 90 [that] J’ai aimé. Il y avait une attitude résolument sexy et amusante.”

La mère de deux enfants a déclaré que son éruption rebondissante était toujours l’un de ses looks préférés.

“À ce jour, j’aime toujours une bonne éruption avec une brosse ronde, puis des rouleaux Velcro”, a déclaré Crawford. “Cela vous donne du volume et des ondulations douces et brillantes – je l’appelle “l’éruption de Madison Avenue”.”

En novembre, Crawford a déclaré qu’elle avait embauché un entraîneur pour l’aider à gérer les facteurs de stress de sa vie.

À l’époque, Cindy a ri avec le magazine Haute Living lorsqu’elle a mentionné qu’elle pourrait “traverser une crise de la quarantaine” alors qu’elle entame la seconde moitié de ses 50 ans.

“J’ai commencé à travailler avec un entraîneur cette année, et l’une des choses dont elle me parle est le temps”, a expliqué Crawford au point de vente.

“Comme, qui suis-je? Je ne sais pas. Peut-être que je traverse juste une crise de la quarantaine”, a ajouté Crawford en riant.