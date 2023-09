Cindy Crawford reproche à Oprah de l’avoir traitée comme une « propriété » quand le mannequin avait 20 ans : « Alors ça ne va pas »

Le mannequin Cindy Crawford se souvient s’être sentie objectivée au début de sa carrière par Oprah Winfrey.

Elle a déclaré que cela s’était produit lorsqu’elle et l’agent John Casablancas étaient apparus dans « The Oprah Winfrey Show » en 1986. Crawford a rappelé qu’on lui avait demandé de se tenir devant le public pendant que Winfrey complimentait sa silhouette. Le modèle avait 20 ans.

« Est-ce qu’elle a toujours eu ce corps ? Winfrey demande à Casablancas, qui était le fondateur d’Elite Model Management et qui est reconnu pour avoir découvert Crawford. « Levez-vous juste un instant. Maintenant, c’est ce que j’appelle un corps », s’émerveille Winfrey.

« Est-ce qu’elle a dû suivre cette période de formation, ou non ? » l’animateur du talk-show a demandé quel était le chemin parcouru par Crawford vers une silhouette mince, tout cela est montré dans un flash-back sur l’émission Apple TV+ « The Super Models ».

« J’étais comme un bien. Ou un enfant – être vu et non entendu », se souvient Crawford de nos jours.

« Quand vous regardez les choses à travers les yeux d’aujourd’hui, quand Oprah vous dit : ‘Lève-toi et montre-moi ton corps.’ Genre, montre-nous pourquoi tu mérites d’être ici. Sur le moment, je ne l’ai pas reconnu. Seulement quand j’y ai repensé et je me suis dit : « Oh, mon Dieu, ce n’était vraiment pas bien, vraiment .’ Surtout de la part d’Oprah », a admis Crawford.

Les représentants de Crawford et Winfrey n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News Digital.

La série documentaire suit la vie de certains des mannequins les plus célèbres des années 90, dont Crawford, Linda Évangéliste Naomi Campbell et Christy Turlington.

« Je n’ai jamais eu l’impression d’avoir l’air spécial ou différent. Au contraire, je n’étais pas comme le vilain petit canard, mais dans mon lycée, les jolies filles étaient comme les petites pom-pom girls petites. C’était l’idée de la beauté dans ma petite ville. « , se souvient Crawford de son éducation. « Je n’avais même jamais pensé au mannequinat. Je ne savais même pas que c’était un vrai travail. Je ne savais pas comment j’allais passer de DeKalb, dans l’Illinois, à un magazine. »

Crawford dit que ses parents étaient également hésitants à l’égard de l’industrie.

« Mon père ne comprenait vraiment pas que le mannequin était une vraie carrière. Il pensait que le mannequin était comme un autre nom pour désigner la prostitution », a-t-elle déclaré.

« Ils m’ont accompagnée à mon tout premier rendez-vous de mannequin », a déclaré Crawford à propos de ses parents.