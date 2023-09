Cindy Crawford réfléchit à la relation avec Richard Gere, se « modelant » autour des intérêts de la star

Cindy Crawford offre un rare aperçu de son ancienne vie avec l’acteur Richard Gere, détaillant comment sortir avec un homme plus âgé et éventuellement se marier a eu un impact sur son style de vie.

« Je pense que j’avais 22 ans lorsque nous nous sommes rencontrés et au début d’une relation, lorsque vous êtes une jeune femme, vous vous dites : ‘Vous aimez le baseball ? J’aime le baseball… Vous aimez vraiment le bouddhisme tibétain ? Je pourrais l’être.’ Je vais essayer ça », a-t-elle déclaré à propos de l’acteur de « Pretty Woman », qui a été transparent sur ses convictions.

« Vous savez, vous êtes prêt à vous modeler autour de celui dont vous êtes… amoureux », a-t-elle admis.

« Il était plus âgé, donc j’étais dans un cercle différent », a-t-elle déclaré à propos de Gere, qui avait 17 ans de plus qu’elle.

« Et je ne fais plus certaines de ces mêmes choses de mode », a expliqué l’homme aujourd’hui âgé de 57 ans dans l’émission Apple TV+ « Les super modèles « .

La série documentaire suit la vie de certains des mannequins les plus à succès des années 90, dont Crawford, ainsi que Linda Evangelista, Naomi Campbell et Christy Turlington. Dans le troisième épisode, Crawford a réfléchi aux raisons pour lesquelles elle ne faisait pas toujours le même genre de projets que les trois autres femmes.

« J’ai été invitée à aller aux Oscars avec Richard », se souvient-elle. « Je me dis : ‘Eh bien, qu’est-ce que les mannequins font bien ? Nous portons bien nos vêtements. Je veux dire, je ferais mieux d’être belle.’ C’est comme si c’était un peu ce que je pensais. C’est comme si je devais aller aux Oscars, je ferais mieux d’être un putain de mannequin. »

« Je venais de faire un défilé Versace à Milan », a-t-elle raconté. « Alors j’ai demandé à Gianni [Versace] pour me faire une robe. Alors quand je suis arrivée dans cette robe rouge, je pense que c’était un peu comme : « Waouh, la mode est de retour aux Oscars. » »

Crawford et Gere se sont mariés en 1991, mais l’union n’était pas censée se réaliser. Le couple a décidé de se séparer en 1995. Crawford est désormais mari, Rande Gerber, qu’elle a rencontré lors d’un mariage alors qu’elle sortait avec Gere, 74 ans.

« Quand je l’ai rencontré, j’étais toujours avec Richard et il ne voulait pas aller au mariage avec moi », avait déclaré Crawford à Harper’s Bazaar. « Rande avait aussi une petite amie à l’époque, donc il ne cherchait à rencontrer personne non plus et c’est le meilleur moment pour rencontrer quelqu’un parce que c’est à ce moment-là que vous êtes vraiment vous-mêmes. Nous sommes devenus amis et après que Richard et moi avons rompu, nous avons commencé datation. »

Le couple partage fille Kaia 22 ans, et son fils Presley, 24 ans, qui ont tous deux suivi les traces de Crawford en tant que modèles.

Gere a épousé Carey Lowell en 2002 et a divorcé en 2016. Ils partagent un fils ensemble. En 2018, il épouse sa troisième épouse, Alejandra Silva. Ils ont deux fils ensemble.