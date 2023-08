Qui a besoin de soda quand on a de la tequila, de la bonne musique et Cindy Crawford? Le mannequin de 57 ans a donné aux enfants des années 90 une dose de nostalgie dans le premier regard sur la vidéo de « One Margarita », la chanson virale de l’actrice, comédienne, podcasteuse et maintenant rappeuse Angel Laketa Moorealias Cet ange poussin. Dans le teaser, Cindy arrive dans le même débardeur blanc, un jean bleu et les cheveux fluides qu’elle portait lorsqu’elle a reçu un Pepsi dans cette désormais célèbre publicité du Super Bowl en 1992. Cependant, trente ans plus tard, elle est passée des boissons gazeuses à une margarita mettant en vedette les Casamigos de son mari.

La célèbre marque de tequila, cofondée par le mari de Cindy, Rande Gerber, Mike Meldman, et George Clooney – est partout dans le teaser alors que deux barmans bien montés préparent leur travail sur des tapis de bar Casamigos. Ils servent une margarita de Casamigos Reposado et Cindy apprécie chaque goutte. Mais, avant qu’elle ne puisse en commander un deuxième, dans les diapositives Angel, et la piste démarre. Le clip vidéo « One Margarita (Saucy Remix) » tombe « demain », selon Cindy, afin que les fans fassent mieux de se connecter le 1er août pour voir ce qui se passe d’autre.

« [Cindy is] LE MEILLEUR POUR EVA DO IT !!! Merci d’être venu jouer avec moi !!! » a écrit Angel dans la section des commentaires.

La chanson qui a repris TikTok et autres est née quand Angel a commencé un freestyle avec son amie/co-animatrice Kevin Frederick sur son podcast, Voici le truc. « Notre podcast est un podcast de culture pop, et à l’époque, le clip de sœur Cindy de sa prédication ou de sa liberté d’expression en dehors de LSU sur l’abstinence devenait viral », a déclaré Angel. Connaissez votre mème. «Je sais quelle est sa mission et je comprends quelle est sa mission; cependant, ce qu’elle disait, je ne pense pas qu’elle résonnait comme elle le pensait. La façon dont il a résonné avec moi était qu’il m’a inspiré. J’étais comme, ‘Ooh, ça sonne comme une vieille chanson de gutta trap du genre, ‘Je vais te l’ouvrir si je commence à boire’, et quand je l’ai freestylé, j’étais en quelque sorte canalisé comme, un juvénile, plus d’un rebond de type sud de la Nouvelle-Orléans.

« La chanson a été portée à un tout autre niveau lorsqu’elle a été remixée par les producteurs, ainsi que par les artistes répertoriés sur la chanson, Carl Dixon, connu sous le nom de CasaDiMusic, et Steve Terrell, connu en ligne sous le nom de Steve Terrell officiel », ajoute-t-elle.

@lizzo la chanson de l’été😮‍💨😮‍💨😮‍💨 ♬ One Margarita Angel Laketa x Casa Di Steve Terrell – CasaDi

Angel a dit qu’elle était très surprise quand Lizzo fait une vidéo sur la chanson. « Elle l’a aussi couronnée chanson de l’été, la première fois qu’elle l’a utilisée, c’est comme ça qu’elle l’a appelée », a déclaré Angel. «Je me dis: ‘Non, Lizzo sait comment faire un hit. Une chose que Lizzo sait faire, elle sait jouer de cette flûte doggone. Elle fabrique de superbes sous-vêtements. Alors si elle dit que c’est la chanson de l’été, alors c’est la chanson de l’été.

