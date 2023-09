Cindy Crawford ne se maquille plus après la révélation choquante d’Oprah : Photo – Hollywood Life

Crédit d’image : Casey Flanigan/imageSPACE/Shutterstock

Embrasé! Cindy Crawford57 ans, a partagé un magnifique selfie sans maquillage via son histoire Instagram le 20 septembre, suite à ses commentaires sur Oprah Winfrey, 69 ans. Sur le cliché, la beauté brune portait un pull à manches longues avec des rayures noires et blanches. Cindy a accessoirisé son look avec des lunettes de soleil noires surdimensionnées, des créoles dorées et une lèvre rose mauve.

L’homme de 57 ans a posé devant une sculpture de dinosaure jaune vif et a noté qu’elle passait « 24 heures » à Nashville, Tennessee. Quelques heures plus tard, le mannequin a partagé une photo intime d’elle en train de se tremper dans une baignoire blanche géante. Cindy a penché la tête en arrière sur la photo et a choisi d’attacher ses cheveux dans un chignon en désordre pour son bain relaxant. Elle a notamment légendé le post avec un emoji coeur blanc.

Mais ses selfies ne s’arrêtent pas là ! Plus tard, Cindy a partagé un selfie séparé, apparemment sans maquillage, alors qu’elle était en ville (voir photo ici). Lors de son séjour à Nashville, la mère de deux enfants a séduit avec un chemisier noir chic et une veste en cuir. Elle a noué l’ensemble du soir avec plusieurs colliers en or et des créoles. Cindy a ajouté un emoji scintillant au message, alors qu’elle posait sous des guirlandes romantiques.

Les derniers selfies de Cindy surviennent au milieu de ses commentaires sur une expérience qu’elle a eue avec Oprah plus tôt dans sa carrière. Lors de la première des docu-séries Apple TV+ Les super modèleselle s’est souvenue d’une époque où l’homme, aujourd’hui âgé de 69 ans, l’aurait traitée comme une « propriété » sur Le spectacle d’Oprah Winfrey. «J’étais comme un bien ou un enfant. Genre, être vu et non entendu », a déclaré Cindy dans la série. « Quand vous regardez les choses à travers les yeux d’aujourd’hui, quand Oprah dit : ‘Lève-toi et montre-moi ton corps.’ Par exemple, montre-nous pourquoi tu es digne d’être ici.’

Elle a poursuivi en expliquant qu’à l’époque, elle ne voyait pas le mal, mais qu’elle le voit maintenant. « Sur le moment, je ne l’ai pas reconnu. Seulement quand j’y ai repensé et que je me suis dit : « Oh mon Dieu. Ce n’était vraiment pas bien, vraiment. Surtout de la part d’Oprah », a déclaré Cindy. Comme beaucoup le savent, Cindy est devenue l’un des top modèles des années 1980 et 1990 aux côtés de Naomi Campbell53, Christy Turlington54 ans, et Linda Évangéliste58. Pendant ce temps, Oprah a récemment critiqué les médicaments amaigrissants comme Ozempic et les a qualifiés de « solution de facilité » lors d’une récente table ronde.