Cindy Crawford, Naomi Campbell et la couverture Vogue des mannequins des années 90 : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit image : Posy Dixon Editor/Vogue

C’est officiellement un moment de cercle complet pour les mannequins des années 80 et 90, car Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangélisteet Christy Turlington a décroché la couverture de Vogue. Le numéro de septembre 2023, intitulé « The Super Models », présente les stars de la mode emblématiques fabuleuses dans une multitude de tenues différentes.

Sur la couverture, les quatre modèles étaient superbes dans des tenues noires de la tête aux pieds. Cindy portait une magnifique robe froncée à manches longues Bottega Veneta avec un grand fermoir éblouissant sur le côté, stylisé avec des talons Sergio Rossi à lanières. Naomi a été tuée dans une robe midi Prada à col haut sans manches avec des gants Paula Rowan en cuir noir serrés jusqu’aux coudes et une paire d’escarpins Roger Vivier à bouts pointus avec des lanières de cristal.

Pendant ce temps, Linda portait un manteau noir brillant Michael Kors Collection comme robe, qui était complètement recouverte d’étincelles et montrait ses jambes incroyablement longues et toniques. Elle a stylisé le manteau avec une paire de talons D’Accori à lanières éblouissants et des collants transparents. Quant à Christy, elle portait une veste Versace noire plongeante avec une jupe crayon taille haute assortie qui se terminait à ses genoux. Elle a mis ses jambes toniques en valeur et a complété son look avec une paire de mules Versace noires à bout ouvert.

Sur une autre photo magnifique du tournage, Linda portait un chemisier blanc plongeant de Givenchy rentré dans une mini-jupe noire taille haute ajustée Theory. Cindy a opté pour une robe Dolce & Gabbana rouge vif complètement transparente avec un soutien-gorge en dentelle rouge stylisé avec un collier haute joaillerie Bulgari. Christy a enfilé une robe noire à une épaule Saint Laurent par Anthony Vaccarello qui avait une fente à hauteur de hanche sur le côté de sa jupe avec des chaussures Manolo Blahnik, et Naomi portait une robe blanche transparente Dolce & Gabbana avec un soutien-gorge en dentelle en dessous et une paire de chaussures Piferi et une boucle d’oreille et une bague de haute joaillerie Bulgari.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.