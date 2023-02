Cindy Crawford grésille en lingerie rouge et porte une grenouillère pour la Saint-Valentin : « Lequel êtes-vous ? »

Cindy Crawford est prête pour la Saint-Valentin.

Le mannequin a posté une courte vidéo montrant une photo d’elle assise sur un lit en lingerie rouge, tenant une coupe de champagne, sexy et glamour.

La vidéo passe ensuite à une autre image fixe de Crawford sur le même lit, vêtue d’une confortable combinaison rouge, les cheveux en chignon désordonné, dégustant une boîte de chocolats.

“Lequel es-tu?” elle a écrit dans la légende, ajoutant: “Vous pouvez être les deux!”

CINDY CRAWFORD, 56 ANS, EMBAUCHE UN « COACH » POUR NAVIGUER DANS LE STRESS : « PEUT-ÊTRE QUE JE VIENS JUSTE À TRAVERS UNE CRISE DE MIDLIFE »

Crawford a également partagé un instantané d’un vase plein de roses surplombant une plage tropicale sur ses histoires Instagram. Elle a tagué le message avec son mari, la poignée IG de Rande Gerber, et a ajouté une rose, un palmier et un emoji de cœur.

Le couple s’est marié en 1998 et a deux enfants, son fils Presley, 23 ans, et sa fille Kaia, 21 ans, qui est également mannequin.

La femme de 56 ans a récemment dit que Kaia avait quelque chose qu’elle envie.

“Je regarde ma fille et je remarque que ses cheveux sont brillants et d’apparence saine. Elle a mes vieux cheveux et je veux les récupérer !” l’ancien top model partagé dans une interview avec le magazine InStyle.

Elle a ajouté : “Tout le monde vous dit que votre peau vieillira, mais personne ne vous dit que vos cheveux vieilliront aussi.”

