Cindy Crawford étourdit alors qu’elle et Rande Gerber assistent à la soirée de remise des prix de la Fondation Clooney à New York

Cindy Crawford a été stupéfaite jeudi soir alors qu’elle et son mari Rande Gerber assistaient aux tout premiers Albie Awards de George et Amal Clooney.

Le couple, qui s’est marié en 1998, a été vu arriver à l’événement à New York vêtu élégamment d’une tenue de cravate noire. Crawford, 56 ans, a été vue dans une longue robe noire alors qu’elle tenait le bras de son mari. Gerber, 60 ans, portait un costume noir classique associé à une cravate noire.

Le mannequin des années 90 et Gerber partagent deux enfants – Presley, 23 ans et Kaia, 21 ans.

Le gala inaugural des Albie Awards de la Fondation Clooney pour la justice s’est tenu à la Bibliothèque publique de New York et a honoré des personnes qui ont consacré leur vie à la justice. Le prix porte le nom du juge Albie Sachs, un ancien juge et avocat qui a été emprisonné en Afrique du Sud alors qu’il luttait pour mettre fin à l’apartheid.

L’apartheid en Afrique du Sud était un système de ségrégation ou de discrimination fondée sur la race.

George et Amal ont rejoint le couple sur le tapis rouge lors de la soirée. George et Rande, copropriétaires de la société Casamigos Tequila, sont des amis de longue date. En 2017, Gerber a déclaré que Clooney avait une fois donné à 14 amis 1 million de dollars chacun et payé leurs impôts pendant un an.

Gerber a déclaré que lui et “les garçons” étaient arrivés chez Clooney pour trouver des sacs à bagages noirs de marque à chaque place sur la table. Quand ils ont ouvert les sacs, ils ont trouvé “un million de dollars en billets de 20 dollars”, E! Nouvelles rapportées.

“George commence à dire:” Écoutez, je veux que vous sachiez à quel point vous avez compté pour moi et à quel point vous comptez pour moi dans ma vie “, a déclaré Gerber. “‘Je suis venu à LA, j’ai dormi sur votre canapé. J’ai tellement de chance dans ma vie de vous avoir tous et je ne pourrais pas être là où je suis aujourd’hui sans vous tous. Donc, c’était vraiment important pour moi que pendant que nous sommes encore tous ensemble, que je rends. Alors je veux que vous ouvriez tous vos valises.'”

“Chacun d’entre nous – 14 d’entre nous – a reçu un million de dollars”, a ajouté Gerber. “Chacun d’entre nous. Nous sommes sous le choc.”

George et Amal ont fondé la Fondation Clooney pour la justice parce qu’ils “croient en la création d’un monde où les droits de l’homme sont protégés”.

“Nous pensons que justice doit être rendue – cela n’arrive pas par hasard”, ont écrit les Clooney sur le site Web de leur fondation.

“Ainsi, lorsque des journalistes sont enfermés simplement pour avoir fait leur travail, nous essayons de les faire sortir de prison. Lorsque des jeunes filles se voient refuser le droit d’étudier, de travailler ou de se marier quand elles le souhaitent, nous les aidons à se battre pour leurs droits devant les tribunaux. Lorsque des minorités sont ciblées pour un génocide, nous contribuons à déclencher des procès contre les auteurs.”