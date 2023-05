Cindy Crawford et Rande Gerber célèbrent 25 ans de mariage alors qu’elle admet des « défis »

Cindy Crawford fête ses 25 ans de mariage avec son mari Rande Gerber.

Crawford, 57 ans, photos de retour partagées de son mariage avec Gerber, 61 ans, comme elle l’a reconnu, la vie vient avec une série de « défis ».

« Il y a 25 ans aujourd’hui, Rande et moi nous sommes mariés à l’Ocean Club aux Bahamas », a-t-elle écrit. « C’était un mariage parfait, capturé par @arthurelgort. Nous avons passé un beau week-end entouré de famille et d’amis célébrant notre amour l’un pour l’autre. Je recommencerais dans une seconde. »

« Je tiens à « nous » féliciter d’avoir fait 25 ans », a poursuivi Crawford. « Nous avons été bénis à bien des égards, en particulier nos deux enfants @presleygerber et @kaiagerber. »

CINDY CRAWFORD ET RANDE GERBER ONT DES RÔLES «PLUS TRADITIONNELS» DANS LEUR MARIAGE

Crawford a reconnu que le couple avait été béni, mais a également noté qu’ils avaient traversé leur part de « hauts et de bas ».

« Je tiens également à reconnaître que même avec toutes les bénédictions, la vie est pleine de hauts et de bas et de défis. Je suis fier de la façon dont nous avons navigué dans la vie ensemble – en nous regardant pour la force et le confort. Tu as été mon meilleur ami et rock et je ne peux pas imaginer une vie sans toi. »

Le mannequin a récemment révélé que la relation du couple était « plus traditionnelle ».

« J’allais plaisanter et dire que je peux à peine lui faire prendre une serviette mouillée, ce qui est en partie vrai, mais je dirai que si quelque chose dans la maison a besoin d’être réparé, il le réparera s’il sait comment », a déclaré Crawford. Magazine populaire.

« Vous savez, si la climatisation ne fonctionne pas, il s’en occupe », a-t-elle poursuivi. « Ou s’il y a une parcelle d’herbe qui doit être remplacée. Je dirais donc que nous sommes assez bons pour répartir les responsabilités de la vie. »

En ce qui concerne le rôle de Crawford, elle a déclaré: « Je suis certainement plus chargée de m’assurer qu’il y a des courses dans la maison et de planifier les menus, l’horaire, la prise de rendez-vous et ce genre de choses. »

Crawford et Gerber se sont mariés en 1998 aux Bahamas. Les deux étaient d’abord amis avant que leur relation ne devienne romantique.

« Nous nous sommes rencontrés au mariage de mon agent. Quand je l’ai rencontré, j’étais encore avec Richard [Gere] et il ne voulait pas aller au mariage avec moi », a déclaré Crawford à Harper’s Bazaar en juillet 2016.

« Rande avait aussi une petite amie à l’époque, donc il ne cherchait à rencontrer personne non plus. C’est le meilleur moment pour rencontrer quelqu’un parce que c’est là que vous êtes vraiment vous-mêmes. Nous sommes devenus amis et après que Richard et moi avons rompu, nous avons commencé à sortir ensemble . »

Gerber et Crawford partagent deux enfants ensemble; Presley et Kaia Gerber.

