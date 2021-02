Cindy Crawford a parlé d’une rivalité non officielle sur les podiums avec son collègue top model Kate Moss, alors que le couple était au sommet de ses pouvoirs.

La mannequin de 54 ans a déclaré qu’en tant que jeune femme, elle n’avait jamais été en mesure de manger ce qu’elle voulait et de s’intégrer dans les vêtements qu’elle devait porter lors des défilés de mode.

Pendant ce temps, elle deviendrait jalouse de voir Kate Moss manger de la malbouffe et fumer des cigarettes tout en réussissant à rester en forme.

De nos jours, Cindy dit qu’elle a renoncé à essayer de suivre un régime et choisit maintenant de bien manger à la place.

S’adressant au magazine Red, Cindy a déclaré: «Je n’aime pas le mot« régime », mais je choisis quand même de bien manger. Je n’ai jamais été l’une des personnes qui pouvaient manger ce que je voulais – même si j’avais l’habitude d’être ennuyée quand Kate Moss mangeait un hamburger et des frites et fumait une cigarette.

«Quand j’ai déménagé à New York, je savais que j’allais devoir changer ma façon de manger ou je ne pourrais pas mettre les vêtements – et, au fait, les vêtements étaient bien plus grands que les échantillons. maintenant. »







(Image: Joseph Montezinos © 2019)



Cindy a déclaré que les modes de vie avaient tellement changé depuis qu’elle était jeune.

Elle a poursuivi: « Mais ma façon de faire de l’exercice a changé. Dans ma vingtaine, je travaillais dur et je m’effondrais sur le canapé.

«Ensuite, j’ai eu de petits enfants et j’ai réalisé que mes entraînements ne pouvaient plus me fatiguer, ils devaient en fait me donner de l’énergie à la place.

« Maintenant, mon objectif n’est pas de me blesser. Donc, j’ai ajouté beaucoup plus d’étirements et de Pilates, et je ne me sens plus obligé de faire ces entraînements difficiles. »

Cindy a fait la couverture de magazines de mode tels que Vogue, Elle et Cosmopolitan, et a déclaré qu’elle avait généralement eu de bonnes expériences en faisant des photos de nu et de maillot de bain.

Cependant, elle en a choisi un avec Sports Illustrated au début de sa carrière dans lequel elle avait l’impression de ne pas avoir de voix.







(Image: FilmMagic)









Elle a déclaré: «J’ai fait beaucoup de nus et de photos de maillots de bain, mais ceux que vous regrettez sont les moments où vous vous sentez sous pression sur le moment.

«Quand j’ai fait Playboy avec (le photographe de mode américain) Herb Ritts, je me sentais totalement à l’aise. J’aurais pu tuer tout le tournage si je le voulais et cela m’a permis de le faire d’une manière qui me semblait en sécurité.

« Mais il y a eu des moments où je n’avais pas l’impression d’avoir une voix. J’ai fait le numéro de maillot de bain Sports Illustrated au début de ma carrière et la femme qui le surveillait était très contrôlante.

«Je me souviens d’être arrivée en Thaïlande et elle voulait que je porte un turban pour le premier tir.

«À l’époque, je pensais ‘Je ne suis pas sûr que les gars qui lisent Sports Illustrated pensent que les turbans sont très sexy’, et j’ai exprimé cela, et elle n’a pas aimé.

« J’ai fini par n’avoir qu’une petite photo dans le magazine. Je me suis dit » Wow, on me réprimande pour avoir dit ce que je pense – je ne suis pas vraiment déçu de ça « . »

* Lire l’interview complète de Cindy Crawford dans le numéro de mars de Red, en vente à partir du 4 février.

