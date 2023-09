En 1988, Cindy Crawford décide de se fier à son instinct et de ne pas écouter les gens qui l’entourent.

Dans le nouveau documentaire d’Apple TV+, « The Super Models », Crawford a expliqué qu’on lui avait conseillé de ne pas poser nue pour Playboy à la fin des années 80 en raison de la réputation du magazine.

« Tout le monde dans ma vie à l’époque pensait que je ne devrais pas faire Playboy », a déclaré Crawford dans le deuxième épisode de la série. « Mon agence de mannequins ne pensait pas que cela correspondait au type de travail que je devrais faire. Je pense que la marque avait toujours une connotation qui effrayait peut-être certaines personnes. »

Crawford « a compris la plateforme de Playboy et ce qu’elle symbolisait » et a noté qu’à l’époque, ce n’était pas la norme pour les mannequins de poser pour le magazine risqué. Selon elle, cela « était définitivement en dehors de la trajectoire normale d’un mannequin de Vogue à l’époque ».

Crawford a décidé de faire confiance à son instinct et de poser nue pour Playboy en 1988.

« Je ne sais pas, il y avait juste quelque chose qui m’intriguait. Alors, contre l’avis de mes agents, j’ai dit oui », a-t-elle expliqué.

Herb Ritts, le célèbre photographe de mode, est la personne qui a organisé la séance photo pour Crawford.

« Herb Ritts était quelqu’un avec qui j’ai beaucoup travaillé », a-t-elle déclaré. « Je suis resté chez lui et nous étions de très bons amis. »

Le salaire ne faisait pas partie des exigences de Crawford, mais l’une d’entre elles était « tant que je peux avoir le contrôle des images, et je voulais avoir le droit de tuer l’histoire si je ne l’aime pas ».

Elle a expliqué : « Herb et moi avons combiné cela avec un autre voyage que nous faisions pour le Vogue français à Hawaï. Nous prenions une photo pour le Vogue français, puis nous prenions une photo pour Playboy. Je veux dire, c’était presque possible. » Je ne peux pas dire quelles photos étaient pour le Vogue français et lesquelles étaient pour Playboy. C’était très organique et je les ai adorées.

« Pour moi, même si je fais des choix avec lesquels d’autres personnes ne sont pas d’accord ou n’aiment pas, si ce sont mes décisions et que j’en ai le contrôle, cela me donne du pouvoir », a déclaré Crawford. « Même si c’est Playboy. Je ne me suis jamais senti victime de cette décision. »

La décision de Crawford de poser pour la publication lui a présenté de nouvelles opportunités commerciales. À la fin des années 80, MTV a lancé une série télévisée dans laquelle elle se concentrait sur les tendances de la mode émergentes, et Crawford était prévu comme animateur.

« La mode était encore principalement féminine, et tout d’un coup, Playboy était principalement masculin », a-t-elle déclaré. « C’était une chose très différente. J’ai doublé mon audience en faisant ça. Et ces deux choses réunies ont conduit à MTV. Ils voulaient quelqu’un, comme un mannequin ou quelqu’un de la mode, mais ils voulaient aussi quelqu’un qui avait des fans masculins. »

Crawford a ajouté : « Je n’avais aucune formation en radiodiffusion. Il s’agissait de rassembler la musique, la mode et la culture pop et de les mettre dans un bol à mélanger, et nous ne nous souciions pas vraiment de ce qui en sortait. »

Le mannequin aimait animer l’émission MTV « House of Style » car cela lui permettait d’afficher sa personnalité.

« Cela m’a donné l’occasion de parler et j’ai pu apporter un peu plus de moi-même à ma personnalité publique », a déclaré Crawford. « Tout cela m’a semblé très stimulant. »

Dans le documentaire en quatre parties, Crawford est rejoint par ses collègues mannequins Naomi Campbell, Christy Turlington et Linda Evangelista pour revenir sur leurs carrières réussies.

Campbell et Turlington ont partagé dans les docu-séries que poser nue pour des publications faisait partie du travail et que souvent, les mannequins n’avaient pas de contrôle sur la façon dont leur corps nu était présenté au monde.

« Je n’ai pas l’impression d’être nue quand je suis nue », a déclaré Campbell en parcourant un livre rempli d’images nues d’elle-même. « Cela dépend vraiment pour qui je photographie. Je pourrais me sentir totalement habillé. C’est le concept et la façon dont c’est fait avec goût qu’on n’a pas l’impression d’être nu. »

Turlington a ajouté : « Je respecte et admire les gens qui peuvent être à l’aise dans leur corps et à l’aise nus. Si je travaille avec quelqu’un en qui j’ai confiance, que j’ai du respect et que je comprends sa vision, alors je peux prendre des risques. Si je peux faire confiance à cette personne qui la capture et que je sais ce qu’elle voit, et que je sais que mon confort va rendre cette image encore plus excitante, intéressante, peu importe, alors je peux y aller. Mais si cette confiance n’est pas là. et il y a ce sentiment de, eh bien, vous savez, « Allez. Faites-le. Vous faites votre truc, je vais le capturer », je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire toutes les choses qui prennent du temps et faites confiance à n’importe quel appareil photo.