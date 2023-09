Cindy Crawford a porté une robe rose en dentelle transparente et en soie lors d’un événement à New York – Hollywood Life

Crédit d’image : Neil Rasmus/bfa.com/Shutterstock

Cindy Crawford a absolument volé la vedette au gala des Clooney Foundation for Justice Albie Awards à New York le 28 septembre, lorsqu’elle portait une robe Versace en soie fuchsia avec un corsage en dentelle entièrement transparente. La femme de 57 ans a mis en valeur ses jambes toniques dans la robe qui avait une fente plongeante jusqu’aux hanches.

Pour l’événement, Cindy portait la robe sans manches dotée d’un corsage corset transparent tandis que d’épaisses bretelles marron s’entrecroisaient autour de sa poitrine. Le reste de la robe était en soie et coulait parfaitement sur sa silhouette tonique. La meilleure partie de la robe était la fente à hauteur des hanches sur un côté de la jupe, révélant sa jambe tonique qu’elle a accessoirisée avec des talons argentés métallisés très hauts. Une pochette boîte en argent métallisé et des boucles d’oreilles en rubis éblouissantes et pendantes liaient son look ensemble. Quant à son glamour, elle avait ses cheveux bruns en vagues volumineuses séparés sur le côté.

S’il y a une chose sûre à propos du mannequin, c’est qu’elle est toujours habillée à neuf et, mis à part ce look, elle était sortie deux soirs auparavant lorsqu’elle a assisté à l’événement Versace Icons Collection à New York. Lors de l’événement, Cindy portait un jean droit bleu classique taille haute avec une chemise boutonnée noire rentrée. Elle a enfilé un blazer noir ajusté par-dessus et elle a complété son look avec une paire de chaussures à bout pointu. des escarpins noirs et un sac à main en cuir noir.

En plus de ce look, un autre de nos looks récents préférés de Cindy était sa robe Versace moulante à manches longues. Elle a posté des photos sur son Instagram d’elle portant la robe qui comportait des découpes tout au long du côté de la robe révélant une peau importante. Elle a complété son look avec des boucles d’oreilles pendantes en diamant et un glamour époustouflant, y compris un smokey eye sensuel.