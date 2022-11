Cindy Crawford, 56 ans, engage un «coach» pour gérer le stress: «Peut-être que je traverse juste une crise de la quarantaine»

Cindy Crawford a embauché un coach pour l’aider à gérer les facteurs de stress dans sa vie.

Le mannequin, 56 ans, a ri avec le magazine Haute Living lorsqu’elle a mentionné qu’elle pourrait “traverser une crise de la quarantaine” alors qu’elle entame la seconde moitié de ses 50 ans.

“J’ai commencé à travailler avec un entraîneur cette année, et l’une des choses dont elle me parle est le temps”, a expliqué Crawford au point de vente.

“Plus précisément, où est-ce que je me sens contraint et où est-ce que ça me stresse ? Je suis un planificateur et très, très organisé ; je suis du genre à me donner exactement le temps dont j’ai besoin pour une activité spécifique.”

Crawford a détaillé à quoi ressemble une journée typique de sa vie avant d’admettre qu’elle exagérait certains aspects de sa vie.

“Disons que je termine mon entraînement à 9h30 et que j’ai mon premier appel de la journée à 10h, donc j’ai une demi-heure pour me doucher et me ressaisir”, a expliqué Crawford. “Mais, disons, mon mari veut avoir une conversation avec moi. J’ai découvert que je regardais ma montre, comme, ‘J’ai trois minutes’, et puis il s’irritait. Ou je ressentais le stress de sachant que maintenant je n’allais pas avoir le temps de me maquiller. Il ne m’est jamais venu à l’esprit de peut-être repousser un peu ma première réunion parce que j’étais tellement concentrée sur l’efficacité.”

Crawford a épousé son mari, Rande Gerber, en 1998.

“Pendant si longtemps, la seule façon pour moi de faire tout ce que je voulais faire était de le mettre au crayon”, a déclaré Crawford. “Par exemple, j’ai toujours aimé être le premier debout à la maison, même quand mes enfants étaient petits, parce que j’avais besoin de ces 20 minutes où personne n’avait besoin de quoi que ce soit de moi. Alors je me levais tôt et j’avais un jacuzzi extérieur, mis sur les vêtements de sport et obtenir sur mon e-mail. Prendre ce jacuzzi signifiait que j’avais pris le temps de me connecter avec moi-même. Je n’ai jamais vraiment prévu de temps imprévu, et je pense que je fais plus de cela. Maintenant, je trouve des moyens pour me donner plus de marge de manœuvre. Et c’est là que j’en suis dans ma vie, laissant un peu plus de coussin pour l’inattendu.

Crawford a partagé qu’elle avait récemment fait une pause dans son emploi du temps chargé pour profiter d’une soirée avec sa fille, Kaia Gerber, pour assister à Burning Man, un festival centré sur la communauté et l’art qui s’est tenu en août et septembre.

“[My daughter] et j’ai été invité par un de nos amis, un peu à la dernière minute, et nous nous sommes dit : “Pourquoi pas ?””, a déclaré Crawford.

“Cela semblait être la chose parfaite, parce que nous étions accompagnés de personnes qui étaient déjà venues là-bas, donc nous n’avions rien à trouver à part ce qu’il fallait emporter, ce qui, soit dit en passant, était déjà assez intimidant”, a-t-elle déclaré. a continué.

Cindy a admis que l’engagement qu’elle avait pris d’assister à Burning Man était de courte durée, consistant en deux jours dans le désert du Nevada.

“Alors j’étais comme, ‘Je peux faire n’importe quoi pendant 48 heures.’ Et ça a fini par être une expérience vraiment incroyable”, a-t-elle partagé.

Expliquant son rôle dans la vie de sa famille, Crawford a déclaré: “Nous nous promenons tous en réalité après avoir joué ces rôles – mère, épouse, peu importe – qui sont tous des rôles pour lesquels je me suis inscrit, mais il y a des choses qui viennent avec ces rôles, comme responsabilité.”

“Dans ma famille, par exemple, je suis l’organisatrice, je suis celle qui est à l’heure, je suis la plus sérieuse”, a-t-elle poursuivi.

Crawford s’est demandé si “peut-être” elle pourrait avoir une crise de la quarantaine.

“Et je pense qu’il est facile de se laisser prendre dans ces rôles et de se sentir introspectif en conséquence. Comme, qui suis-je ? Je ne sais pas. Peut-être que je traverse juste une crise de la quarantaine”, a ajouté Crawford en riant. .

Le mannequin a réfléchi sur son temps à l’événement et a reconnu qu’elle était revenue à son emploi du temps normal détendue et « insouciante ».

“Quand je suis revenu, je me suis dit : ‘Mon Dieu, je me sens si insouciant et amusant, sur la Playa, à faire du vélo, sans horaire.’ C’est comme, ‘Oh, allons voir cette œuvre d’art’, et ensuite vous roulez là-bas, et soit vous restez cinq minutes, soit vous restez une heure”, a-t-elle partagé.

“Mais ensuite, vous revenez à la réalité, à votre vie, et j’ai personnellement eu l’impression d’être à nouveau la mère responsable. Je suis ceci, je suis cela. Et maintenant, c’est moi qui me pose des questions, à ce stade de ma vie. , ‘Est-ce que je veux toujours être toutes ces choses pour lesquelles j’ai inconsciemment signé?'”