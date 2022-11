Cindy Blackstock dit que le certificat de naissance l’a convaincue que Mary Ellen Turpel-Lafond n’a pas d’ascendance crie

Cindy Blackstock, spécialiste des Premières Nations et experte en bien-être de l’enfance de renommée internationale, affirme que le certificat de naissance de William Turpel, le père de Mary Ellen Turpel-Lafond, a été la goutte d’eau.

Plus tôt cette semaine, CBC a révélé qu’un certificat de naissance officiel du gouvernement montrait que William Turpel était l’enfant né de parents britanniques, et non un garçon cri adopté de parents indéterminés de Norway House, Man., comme Turpel-Lafond l’a prétendu.

« Voir ce certificat de naissance était pour moi une preuve assez claire et convaincante suggérant que dans ce cas, il n’y a pas d’identité autochtone en soi », a déclaré Blackstock, professeur de travail social à l’Université McGill, directeur général de la First Nations Child and Family Caring Society. , et l’un des universitaires autochtones les plus éminents à commenter l’identité de Turpel-Lafond.

Selon le certificat de naissance officiel de William Loosley Turpel, il est né le 24 juillet 1929 à Victoria, en Colombie-Britannique, de parents d’ascendance britannique. (Agence des statistiques de l’état civil de la Colombie-Britannique)

Pendant des décennies, Turpel-Lafond, une éminente érudite et ancienne juge, a prétendu être crie parce que son père, William Turpel, était cri. Elle affirme que ses grands-parents non autochtones, le Dr William Nicholson Turpel et Eleanor Rhoda Turpel, ont adopté son père d’une famille crie de Norway House. Elle n’a fourni aucune preuve de cela et dit que l’adoption était “informelle”.

Cependant, le mois dernier, CBC a publié une enquête qui a fourni des preuves qui ont soulevé des doutes quant à cette affirmation. Par exemple, CBC a trouvé une annonce de naissance dans un journal et un acte de baptême qui indiquaient tous deux que William Turpel était né du Dr et de Mme Turpel en 1929 dans un hôpital de Victoria, en Colombie-Britannique.

Blackstock, membre de la Première nation Gitxsan, a déclaré qu’elle avait trouvé cette information préoccupante, mais qu’elle avait réservé son jugement par prudence jusqu’à ce qu’elle voie le certificat de naissance officiel.

“Rien n’indique qu’il s’agissait d’une adoption coutumière d’un enfant cri”, a déclaré Blackstock, concernant l’affirmation de Turpel-Lafond selon laquelle son père avait été adopté. “C’était la naissance d’un enfant non autochtone et c’est sacré et cela doit être respecté, mais cela ne correspond pas aux revendications d’identité que Mary Ellen faisait.”

Les archives publiques sur William Turpel racontent une histoire cohérente sur sa naissance et sa filiation. (Statistiques de l’état civil de la Colombie-Britannique, Victoria Times, Archives de l’Église anglicane, registraire général de l’Ontario)

L’appartenance à la communauté « ne fait pas de vous un Autochtone »

Blackstock a noté que les défenseurs publics de Turpel-Lafond n’ont pas abordé la piste documentaire, mais ont plutôt souligné le fait que la nation crie de Muskeg Lake en Saskatchewan a accepté Turpel-Lafond. Elle a été accueillie dans la communauté au milieu des années 1990 lorsqu’elle a épousé George Lafond, un homme cri profondément enraciné dans la Première Nation.

Par exemple, peu de temps après la publication de l’article de la CBC, l’Union des chefs indiens de la Colombie-Britannique a publié une déclaration disant : « Nous comprenons que le chef Kelly Wolfe de la Première nation de Muskeg Lake et sa famille apparentée confirment tous que le Dr Turpel-Lafond fait partie de leur communauté. en vertu de leurs lois autochtones. »

Mary Ellen Turpel-Lafond est une avocate, juge et avocate législative canadienne des droits de l’enfant. (Mike McArthur/CBC)

Blackstock a déclaré qu’il était révélateur que ce soit la seule défense offerte pour la revendication d’ascendance de Turpel-Lafond.

“La seule revendication d’identité autochtone vient du fait d’être membre de la communauté de son mari et cela ne fait pas de vous un Autochtone”, a-t-elle déclaré.

Pas de connexion avec Norway House

De plus, Blackstock souligne que selon Turpel-Lafond, elle est originaire de la nation crie de Norway House au Manitoba. En fait, Turpel-Lafond a affirmé que c’est là qu’elle est née.

ÉCOUTEZ | Turpel-Lafond a déclaré à CBC Le courant en 2007 qu’elle est née à Norway House, Man. : Turpel-Lafond dit être née à Norway House Mary-Ellen Turpel-Lafond raconte à l’émission The Current de CBC qu’elle est née à Norway House.

Le commis aux adhésions de Norway House a déclaré à CBC qu’il n’y avait aucune trace d’un Turpel ayant figuré sur la liste des membres.

Et l’ancien chef de Norway House, Ron Evans, a déclaré à CBC qu’il avait grandi à Norway House et n’avait jamais vu Turpel-Lafond ou sa famille dans la communauté.

Blackstock a déclaré qu’elle connaissait bien Ron Evans et Norway House. Elle a travaillé avec lui pour défendre le principe de Jordan, qui porte le nom de Jordan River Anderson de Norway House. Ce principe stipule que tout service habituellement accessible aux enfants non autochtones devrait également être fourni aux enfants autochtones sans délai.

“J’ai souvent entendu dire à quel point ils sont fiers des membres de leur nation, y compris Jordan River Anderson… des gens incroyables comme Tina Keeper”, a-t-elle déclaré. “Je n’ai jamais entendu de conversation concernant Mary Ellen quand j’y suis allé. Donc ça a aussi beaucoup de poids.”

Blackstock a déclaré qu’elle ne doutait pas que la revendication d’ascendance autochtone de Turpel-Lafond ait propulsé son impressionnante carrière. À titre d’exemple, Blackstock a souligné comment en 1994, le magazine Time a reconnu Turpel-Lafond comme l’un des 100 meilleurs leaders mondiaux de demain aux côtés de Bill Gates.

Elle a déclaré que les réalisations professionnelles de Turpel-Lafond à ce moment-là avaient «ajouté de la crédibilité en raison de ses prétentions d’être elle-même une personne autochtone».

“L’histoire était, en tant qu’Autochtone, regardez cette quantité importante de réalisations”, a déclaré Blackstock.

En 1994, le magazine Time a nommé Turpel-Lafond l’un des leaders du « Global 100 » du nouveau millénaire. (Peter Sibbald pour Time)

Blackstock a noté que si Turpel-Lafond avait vraiment grandi dans un profond dysfonctionnement en tant qu’Autochtone dans une réserve, comme elle l’avait prétendu, sa trajectoire de carrière serait certainement digne de ce genre ou de cette reconnaissance, car les membres des Premières Nations ont « été servis dans le logement les écoles et le colonialisme et tous ces autres types de boules courbes du gouvernement qui nous ont vraiment tenus à l’écart de ces espaces universitaires pendant bien trop longtemps.”

Blackstock a noté que Turpel-Lafond est toujours employé à l’Université de la Colombie-Britannique en tant que professeur de droit. Elle a également souligné qu’elle a reçu de nombreux diplômes honorifiques d’universités à travers le pays.

Elle a dit que si ces institutions ont accordé des honneurs ou des postes à Turpel-Lafond en partie sur la base de sa revendication d’ascendance autochtone, alors ces institutions sont justifiées de lui demander des preuves.

“Si ce [ancestry] la réclamation est utilisée comme monnaie d’échange pour vous procurer un avantage personnel ou une opportunité que vous n’auriez pas eue autrement… alors ce sont des questions appropriées à poser et nous [Indigenous people] être prêt à y répondre. »

Depuis 2018, Mary Ellen Turpel-Lafond est professeure titulaire à la Peter A. Allard School of Law de l’UBC. (Allard.ubc.ca)

De nombreux Autochtones ont été légitimement déplacés

Blackstock a déclaré qu’à son avis, l’un des plus grands préjudices causés par la prolifération de ces cas de “prétendants Indiens” est l’effet que cela a sur les véritables peuples autochtones qui ont été déconnectés de leurs racines et de leurs communautés.

“J’espère vraiment que ces personnes qui font des déclarations fausses sont clairement séparées de celles qui sont en voyage légitime pour essayer de récupérer ce qui leur revient de droit”, a déclaré Blackstock.

Elle a dit que dans son travail avec les jeunes autochtones, elle en rencontrait beaucoup qui avaient été adoptés ou avaient perdu le contact avec leur famille biologique.

Blackstock a déclaré qu’il peut être très difficile de se reconnecter et d’essayer de comprendre comment toutes les pièces s’emboîtent.

“Ils ont vécu l’expérience de la prise en charge, ils ont peut-être vécu plusieurs [foster care] placements et ils consultent leur dossier d’enfant pris en charge et ils essaient de savoir à quoi ils appartiennent. De quelle Première Nation provenaient-ils? Qui étaient leurs parents ? Quelle est leur histoire ?”

Elle a dit que ce travail est rendu plus difficile par l’incertitude suscitée par les histoires de prétendants sans revendication légitime d’ascendance autochtone.

Elle a noté que les jeunes déconnectés ont moins confiance en eux et sont plus susceptibles aux problèmes de toxicomanie et de santé mentale.

“Donc, si vous avez une de ces personnes dans votre entourage, encouragez-la vraiment à poursuivre ce voyage”, a déclaré Blackstock.