Un défenseur des droits des enfants autochtones – dont la bataille de 15 ans avec Ottawa a mené à un accord de règlement historique de 40 milliards de dollars sur la discrimination dans le système de placement familial des Premières Nations – demande au Tribunal canadien des droits de la personne de renvoyer l’accord d’indemnisation à la planche à dessin.

Cindy Blackstock, directrice exécutive de la First Nations Child and Family Caring Society, a déclaré que l’accord négocié entre le gouvernement fédéral et l’Assemblée des Premières Nations ne respecte pas la norme de réparation établie par la décision du tribunal sur laquelle l’accord est fondé.

“Il refuse ou offre une indemnisation de moindre valeur à certaines victimes qui ont subi le pire scénario de discrimination et crée une incertitude importante pour les autres victimes”, a écrit Blackstock dans un affidavit déposé auprès du tribunal le 30 août.

Le règlement prévoit 20 milliards de dollars pour les réparations et 20 milliards de dollars pour la réforme à long terme.

Le tribunal tient deux jours d’audiences virtuelles jeudi et vendredi pour décider si le paquet de 20 milliards de dollars satisfait à son ordonnance pour que le Canada indemnise les enfants des Premières Nations et leurs familles pour discrimination avant que l’affaire ne soit renvoyée à la Cour fédérale pour approbation finale.

En 2007, la Chambre des communes a adopté une politique portant le nom de Jordan River Anderson, le principe de Jordan, pour garantir que les enfants des Premières Nations reçoivent des services essentiels, tels que des soins de santé, avant que les conflits de compétence concernant les paiements ne soient réglés. (Soumis par TIFF)

Blackstock a déclaré à CBC News que la Caring Society, qui ne faisait pas partie des négociations d’indemnisation de l’APN et d’Ottawa, reconnaît que 20 milliards de dollars, c’est beaucoup d’argent.

Mais comme la somme est fixe, il n’est pas assuré que chaque plaignant reçoive un minimum de 40 000 $, comme l’a ordonné le tribunal.

Cela, a déclaré Blackstock, sape l’ordre des droits de l’homme.

“Ce qui m’inquiète, c’est que le Premier ministre a dit que personne n’a le droit de [$40,000] obtiendrait moins et ce n’est pas le cas”, a-t-elle déclaré à CBC News.

“Cela me fait me sentir déçu.”

Successions des parents décédés laissées de côté

Dans une déclaration conjointe, les bureaux de la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, et du ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, ont déclaré que chaque enfant des Premières Nations qui a été retiré de force de son foyer et placé dans le système de protection de l’enfance de la réserve recevra un minimum de 40 000 $ — ou plus, selon la gravité des préjudices subis.

Mais les détails de l’accord sont toujours en cours d’élaboration, selon le communiqué.

« Bien qu’aucun montant d’indemnisation ne puisse compenser le chagrin et le traumatisme que les actions du gouvernement du Canada ont causés aux enfants et aux familles des Premières Nations, cette entente de règlement définitive est un pas en avant important pour reconnaître le tort causé et un pas en avant important dans guérison”, indique le communiqué.

Jeremy Meawasige est assis avec sa mère Maurina Beadle dans leur maison de la Première Nation de Pictou Landing en Nouvelle-Écosse en juillet 2011. (Andrew Vaughan/La Presse canadienne)

Le règlement laisse de côté la succession de la mère de Jordan River Anderson, Virginia Ballantyne, dont le fils est décédé en 2005 à l’âge de cinq ans lors d’une bataille bureaucratique entre le Manitoba et Ottawa pour savoir qui devrait payer ses soins.

C’est parce qu’il supprime les successions des parents décédés avant de soumettre une demande d’indemnisation.

“C’est déchirant, vraiment, parce que cette famille a été si généreuse et la mère de Jordan n’est décédée qu’environ six mois après Jordan”, a déclaré Blackstock.

“C’est triste de la voir laissée de côté et des gens comme elle … Cela me semble être une injustice graphique.”

La succession de feu Maurina Beadle – une mère de la Première Nation de Pictou Landing en Nouvelle-Écosse qui a gagné un procès contre Ottawa pour que son fils Jeremy Meawasige reçoive un traitement en vertu du principe de Jordan – ne recevrait pas d’argent non plus.

Les domaines de Meawasige et Anderson, cependant, seraient indemnisés.

40 000 $ non garantis pour chaque demandeur

En 2007, la Chambre des communes a adopté une politique portant le nom d’Anderson — le principe de Jordan — pour garantir que les enfants des Premières Nations reçoivent des services essentiels, comme des soins de santé, avant que les conflits de compétence concernant les paiements ne soient réglés.

Le tribunal a ordonné au Canada de verser 40 000 $ à chaque enfant des Premières Nations — ainsi qu’à ses parents ou grands-parents — qui a été forcé de quitter son domicile pour accéder à des services ou qui s’est vu refuser des services en vertu du principe de Jordan.

Mais comme on ne sait pas combien de demandeurs du principe de Jordan se présenteront, le règlement ne peut garantir 40 000 $ à tout le monde dans cette classe, selon une analyse incluse en pièce jointe avec l’affidavit de Blackstock.

L’accord fait un compromis pour les parents d’enfants enlevés. Dans les situations où plus d’un enfant a été retiré, ils recevraient un maximum de 60 000 $ – et non 40 000 $ par enfant, comme l’a ordonné le tribunal.

Il exclut également une catégorie d’enfants retirés de l’indemnisation – ceux qui ont été placés avec des arrangements familiaux – a déclaré Blackstock.

La chef régionale de l’Assemblée des Premières Nations du Manitoba, Cindy Woodhouse, à gauche, et la ministre des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, au centre, écoutent le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, lors d’une conférence de presse à Ottawa où le gouvernement fédéral a partagé les détails de l’accord de 40 milliards de dollars pour les Premières Nations. protection de l’enfance. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

En vertu de l’accord, les demandeurs ont jusqu’en février 2023 pour se retirer de l’indemnisation et intenter eux-mêmes une action en justice. S’ils ne le font pas, ils ne pourront pas intenter leur propre action en justice.

Le député néo-démocrate de Timmins–Baie James, Charlie Angus, demande au gouvernement de renégocier l’entente afin que chacun reçoive le plein montant de l’indemnisation ordonnée par le tribunal.

“Ils ne respectent pas la décision du tribunal des droits de l’homme”, a déclaré Angus. “Vous ne pouvez pas simplement ignorer les lois et les décisions judiciaires qui vont à votre encontre.”

Dans une déclaration à CBC News, l’APN a défendu l’accord.

« L’APN travaille fort pour s’assurer que le processus est en place pour que toutes les victimes admissibles soient indemnisées le plus rapidement possible », a déclaré la chef régionale du Manitoba, Cindy Woodhouse.

“Nous marcherons main dans la main avec les Premières Nations tout au long de ce processus.”

Ottawa abandonne l’appel – si le règlement est approuvé

En janvier 2022, l’APN et le gouvernement fédéral ont annoncé une entente de règlement de 40 milliards de dollars pour couvrir le coût du règlement d’une ordonnance du Tribunal canadien des droits de la personne, de deux recours collectifs et d’une réforme à long terme du système de protection de l’enfance autochtone sur une période de cinq ans. .

L’accord est intervenu après une intense bataille juridique qui a commencé en 2007 lorsque Blackstock a déposé une plainte en matière de droits de l’homme auprès de l’Assemblée des Premières Nations contre le Canada.

En 2016, le tribunal a conclu qu’Ottawa avait fait preuve de discrimination à l’égard des enfants des Premières Nations et a déclaré que les actions du Canada avaient entraîné “des traumatismes et des préjudices au plus haut degré, causant de la douleur et de la souffrance”.

En 2019, il a ordonné au gouvernement fédéral de verser 40 000 $ – le maximum autorisé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne – à chaque enfant touché par le système de protection de l’enfance dans les réserves, ainsi qu’à leurs principaux tuteurs, tant que les enfants n’étaient pas pris en famille d’accueil à cause de la maltraitance.

Le député néo-démocrate Charlie Angus exhorte le gouvernement fédéral à renégocier le programme d’indemnisation de 20 milliards de dollars. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Il a également ordonné au gouvernement de payer le même montant pour les violations du principe de Jordan.

Ottawa a fait appel de la décision de la Cour fédérale confirmant cette ordonnance.

Maintenant, les bureaux de Hajdu et Miller disent que le gouvernement abandonnera son appel – si le règlement est approuvé.

“Le Canada ne poursuivra pas l’appel (de la décision de la Cour fédérale sur la décision d’indemnisation du Tribunal canadien des droits de la personne) une fois que le TCDP aura déclaré que son ordonnance d’indemnisation a été satisfaite et que la Cour fédérale aura approuvé l’accord de règlement final”, indique le communiqué. a dit.