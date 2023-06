Cindy Beale pour la confrontation vicieuse d’EastEnders avec sa belle-mère Kathy

CINDY Beale semble prête pour la mère de toutes les confrontations avec Kathy quand ils se retrouvent enfin sur Albert Square.

Les téléspectateurs de BBC One ont été stupéfaits lorsque le personnage – interprété par l’actrice Michelle Collins – a fait un retour surprenant dans le feuilleton alors qu’il était « mort » depuis plus de 20 ans.

Cindy est de retour et meilleure que jamais[/caption] Bbc

Elle semble prête pour une confrontation avec Kathy[/caption]

Les fans ont regardé comment elle a été révélée comme la mystérieuse Rose Knight – l’ex-femme disparue du nouveau propriétaire de Vic, George, et la mère de ses deux filles, Anna et Gina.

Cependant, Cindy est bientôt prête pour un retour à l’endroit qu’elle appelait autrefois sa maison – Walford.

Et elle ne devrait pas non plus s’attendre à une énorme fête de bienvenue à la maison, car il y aura des questions de tous les coins de la place.

Kathy Beale, la belle-mère de Cindy, qui a également simulé sa propre mort, ne perdra pas de temps à faire griller Cindy, semble-t-il.

Parlant de retrouver d’anciens visages de la série, l’actrice Michelle a admis qu’elle était « épuisée » d’y penser.

Michelle a déclaré: « Il ne faut pas longtemps avant que nous voyions des flashs de l’ancienne Cindy Beale et elle l’a toujours, il y a de la dynamite absolue entre Cindy et Kathy.

« Cela ne prend pas longtemps et c’est toujours la même Cindy au fond, elle a juste fait un sacré voyage depuis la dernière fois que nous l’avons vue.

« J’ai hâte de voir toutes ces choses se jouer, je dois expliquer à mes filles pourquoi je les ai quittées, je dois expliquer à sa mère où elle était… Je suis épuisée même d’en parler ! ”

Sa co-vedette Adam Woodyatt, qui joue Ian, a plaisanté sur la réponse de Kathy, ajoutant : « Elle comprendra ! »

Elle a ajouté : « Elle a traversé beaucoup de choses cette femme !

« Il y a beaucoup de couches, ce qui est génial en tant qu’acteur, c’est ce que vous voulez. »

Michelle a ensuite ajouté à propos de la réaction des fans à son retour: « J’espère que les gens ne la renverront pas tout de suite et comprendront ce que cette femme a traversé, et qu’il aura une sorte de rédemption mais qu’il aura toujours un avantage à son.

« Si elle revient et se contente de verser des tasses de thé dans le café, je ne pense pas que les gens voudront ça.

« Cindy a eu beaucoup de tragédies dans sa vie avec la pression de la protection des témoins, et nous en rions un peu, mais c’est vraiment dramatique. »

EastEnders continue toute cette semaine à 19h30 sur BBC One et BBC iPlayer.