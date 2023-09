Cindy Beale d’EastEnders trompe Ian alors qu’elle révèle ses vraies couleurs

Cindy Beale d’Eastenders a pris une décision choc concernant son ex George Knight.

L’intrigante – qui est interprétée par l’actrice Michelle Collins dans le feuilleton de la BBC – est déterminée à mettre la main sur la moitié de l’argent de la vente du bar George’s Marbella et elle met tout en œuvre pour l’obtenir.

Ian et Cindy ont décidé d’élaborer un plan pour récupérer l’argent du bar de Marbella.[/caption] bbc

Mais Cindy a vite montré ses vraies couleurs lorsqu’elle s’est présentée plus tard au Vic.[/caption]

Cependant, ce soir, elle a surjoué sa main.

Alors que George et Elaine l’invitaient, elle et Ian, à dîner pour discuter des conditions, Cindy essayait de garder la tête froide.

Mais au lieu de cela, elle a affirmé qu’elle regrettait d’être Rose Knight et sa vie en Espagne.

George a choqué tout le monde en lui offrant la moitié du produit de la vente du bar, et Ian et Cindy sont repartis apparemment heureux.

Faisant semblant d’avoir oublié son téléphone, Cindy est retournée au Vic pour le récupérer – mais elle était déterminée à faire éclater la vérité à George.

« Je veux savoir à quoi tu joues », dit-elle. « Pourquoi ce revirement soudain ? »

George lui a dit : « C’est toi qui l’as appelé. Tu m’as brisé le cœur et je voulais te punir. Puis j’ai réalisé que je ne te donnais pas l’argent. Je le donnais à Rose.

« Et tu as raison, je n’ai jamais aimé quelqu’un plus qu’elle avant ou depuis. Et si elle se tenait devant moi maintenant et me demandait tout l’argent du monde, je le lui donnerais.

«Je donnerais ma vie pour elle. Mais cela n’a plus vraiment d’importance, n’est-ce pas ? Parce que comme tu l’as dit, ma Rose est partie.

Sur ce, Cindy se pencha pour un baiser et le couple s’embrassa passionnément – ​​jusqu’à ce que George s’arrête.

«Je le savais», dit-il.

« Tu te mens toujours, n’est-ce pas ? J’ai vraiment essayé d’avancer, de construire des ponts. Mais ensuite tu viens ici, te drapant sur Ian, détruisant la vie que tu as et m’incitant ensuite à te donner de l’argent en me disant à quel point tu es heureux…

« Il a suffi de quelques regards persistants, et vous avez complètement oublié Ian, trahi toutes vos valeurs. Eh bien, maintenant tu as montré tes vraies couleurs, Cindy. Vous êtes un déchet total et total.

Cindy était dévastée et les fans sont sous le choc.

L’un d’eux a écrit : « Oh mon Dieu, Cindy a vraiment montré ses vraies couleurs ! »

Un deuxième a déclaré: « Eh bien, je ne peux pas dire que je suis surpris, Cindy a toujours été une tricheuse. »

Un autre a ajouté : « Cindy n’a pas pu résister. »

Les fans étaient sous le choc après que Cindy ait trompé Ian ce soir[/caption] bbc

George a arrêté les choses et a dénoncé Cindy pour ses mensonges[/caption]