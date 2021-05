Cincinnati, Ohio, un couple marié de 53 ans élève 100 filles adoptives

CINCINNATI – Ils ne se souviennent pas des noms.

Comment pourraient-ils? Ann et Al Hill ont accueilli environ 100 filles, pour la plupart des adolescentes, pendant près de trois décennies. Ce qu’ils se souviennent, et dans certains cas ce qu’ils n’oublieront jamais, ce sont les rues où les filles ont déménagé après leur départ.

Parce qu’ils leur ont rendu visite.

Leurs filles étaient allées à l’université et leur maison à Cincinnati se sentait vide. Pour les collines, ce n’était pas un gros problème. Pour les entendre le dire, amener des étrangers chez eux et prendre soin d’eux – comme s’ils étaient leurs propres enfants – n’était pas plus difficile qu’un voyage à l’épicerie.

C’est ce qui rend les collines remarquables: ils ne pensent pas avoir fait quoi que ce soit de spécial.

Al est assis près de leur porche, profitant du soleil lors de l’un des premiers grands jours de printemps de Cincinnati. Pendre au toit est un signe qui dit: «N’oubliez pas de divertir des étrangers.»

Peu de gens dans leur rue sont des étrangers à Al, mais il leur fait quand même signe. Lorsque sa femme sort, Al place sa chaise sur le porche à l’ombre. À 79 ans, il a du mal à marcher. Ann a 78 ans. Jusqu’à l’année dernière, ils étaient toujours en famille d’accueil.

Les deux s’assoient l’un à côté de l’autre en se tenant la main pour une photo, des cannes entre leurs jambes. Ils sont mariés depuis 53 ans.

Ann ne sourit jamais vraiment, même si sa fille le lui dit. Cela a été une année difficile. En août, leur fille Rhonda, âgée de 46 ans, est décédée après avoir reçu un diagnostic de cancer. Ann porte un collier avec sa photo dessus.

Al fait l’essentiel de la conversation aujourd’hui, et presque tous les jours, se penchant de temps en temps vers sa femme pour vérifier sa mémoire.

«Mm-hmm», dit-elle habituellement.

Ann ne parle pas très fort et il est parfois difficile de l’entendre. Pourtant, tout le monde sait qu’elle est aux commandes.

En tant que parent d’accueil, elle était stricte. Sa maison avait des règles. Al se souvient qu’elle a obligé leurs filles à se brosser les dents à nouveau si elles ne le faisaient pas correctement la première fois. Oui, elle était sévère, mais les filles ont découvert qu’elle était quelqu’un qu’elles pouvaient toujours appeler. Et parfois, c’était tout ce dont ils avaient besoin.

«Nous formions une équipe», dit Ann. «C’est comme ça que nous l’avons fait.»

Nés en Géorgie, Ann et Al ont tous deux déménagé à Cincinnati et se sont rencontrés en deuxième année au lycée. Al avait 16 sœurs, mais n’a pas grandi avec elles. Ann a été élevée par sa tante.

À l’école, Ann a dit qu’Al était une nuisance. Al a dit qu’Ann était intelligente.

Quand Al a été enrôlé dans l’armée, Ann lui a écrit. Peut-être plus important encore, quand il servait au Vietnam, elle lui a envoyé des pâtisseries. Cinq décennies plus tard, il salive presque en décrivant son quatre-quarts. Elle était la seule personne au monde à pouvoir cuisiner mieux que sa grand-mère, a-t-il déclaré.

Pour Al, chauffeur et gérant de bus depuis 37 ans, l’accueil était souvent aussi simple. Lui et sa femme pouvaient fournir un lit et des repas faits maison aux jeunes filles qui en avaient besoin.

«Vous savez ce que vous apprenez?» Dit Al. «Il y a tellement de gens qui n’ont nulle part où aller.»

Lorsqu’on lui a demandé comment le couple avait bénéficié du placement en famille d’accueil, Ann raconte l’histoire d’une fille dont le frère l’a poussée par une fenêtre pour la sauver lors d’un incendie. Pendant longtemps, Ann n’a pas su que le frère était mort.

Quand la fille lui a finalement dit, Ann a trouvé une photo de lui, l’a encadrée et l’a placée à côté de son lit.

Le but de l’histoire n’était pas tant ce qu’Ann avait retiré de leur relation, mais plus pour illustrer qu’elle pouvait aider d’une manière ou d’une autre. Parce que la vérité est que toutes leurs filles avaient perdu quelque chose. Et pour les gens qui n’ont rien, les petites choses peuvent parfois sembler les plus importantes.

Ann n’a jamais vraiment répondu à la question de savoir comment elle avait bénéficié de la famille d’accueil. Peut-être qu’elle ne sait pas. Peut-être que le temps a émoussé les mauvais souvenirs. Peut-être que c’était vraiment aussi simple que ça.

Mais les pantoufles aux pieds d’Ann racontent une autre histoire. Ils racontent comment deux personnes peuvent faire une différence, même si elles ne veulent pas l’admettre. Ils racontent une histoire de 53 ans d’amour, de travail d’équipe et de rôle parental.

«Hors service» sont les mots brodés sur ses pantoufles.

Peut-être que cela semble plus facile maintenant parce qu’Ann et Al sont tous deux à la retraite – du travail et de la famille d’accueil. Parce que si cette histoire parle des collines, elle concerne aussi les filles. Même ceux qui se sont enfuis ou qui les ont volés. Les Hills ne pouvaient pas sauver tout le monde, mais certaines de leurs filles adoptives se rendent toujours pour le dîner de Thanksgiving.

Certains d’entre eux appellent encore.

Et pour Ann, ça suffit.

Suivez le journaliste Keith BieryGolick sur Twitter: @KBieryGolick

