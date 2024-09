Cincinnati nommée parmi les 3 finalistes pour décrocher un prestigieux festival du film en 2027

La ville reine pourrait bientôt accueillir l’un des festivals de cinéma les plus prestigieux au monde. Jeudi, le Sundance Institute, l’organisme à but non lucratif à l’origine du Sundance Film Festival, a annoncé les trois dernières villes qui restent à l’étude pour accueillir le festival du film, à partir de 2027. Cincinnati, Boulder, Colorado et Salt Lake City/Park City, Utah, où le festival se déroule depuis ses débuts en 1978 sous le nom de Utah/US Film Festival, ont été annoncées comme finalistes. « Alors que nous passons à la phase suivante de notre recherche d’un lieu durable pour le Sundance Film Festival, nous voyons de grandes promesses et un grand potentiel à Boulder, Cincinnati et Salt Lake/Park City. Chacune nous a montré le mélange de possibilités, de valeurs et de logistique passionnantes nécessaires pour produire un festival dynamique, accueillant et inclusif. « Nous sommes ravis de voir un futur Sundance qui saura découvrir, soutenir et inspirer les artistes et le public pour les quarante prochaines années », a déclaré Eugene Hernandez, directeur du festival et responsable de la programmation publique, dans un communiqué de presse. Les trois finalistes ont battu trois autres villes – Atlanta, Géorgie ; Louisville, Kentucky ; et Santa Fe, Nouveau-Mexique – pour atteindre la finale. « Nous sommes ravis de continuer à être considérés comme la prochaine ville hôte du Sundance Film Festival », peut-on lire dans une déclaration conjointe du maire de Cincinnati, Aftab Pureval, et de la présidente-directrice générale de Film Cincinnati, Kristen Schlotman. « En tant que participants de longue date, nous pensons que le dévouement de Cincinnati aux arts, à l’hospitalité et aux théâtres historiques en font un excellent choix. Nous sommes inspirés par l’idée de nous associer au Sundance Institute pour célébrer le riche héritage du festival tout en introduisant un nouveau lieu dynamique, accessible à pied et accessible. Le mélange de créativité, de culture et de communauté de Cincinnati promet d’être une expérience inoubliable pour les cinéastes et le public. « Pour 2025 et 2026, le festival restera à Salt Lake City et Park City, dans l’Utah. Le festival a déclaré que la sélection de la ville hôte aura lieu après la fin du festival 2025. Le festival 2025 se déroulera du 23 janvier au 2 février 2025.

