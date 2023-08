Cincinnati Masters : Gael Monfils surprend Cameron Norrie, Ons Jabeur

Un Gael Monfils inspiré a apporté la touche finale à un exode britannique à l’Open de Cincinnati mardi avec une défaite 3-6, 6-4, 6-3 de la 13e tête de série Cameron Norrie.

Le vétéran du spectacle français s’est fait envelopper le genou gauche dans le premier set du match du premier tour et a pris confiance grâce aux mots encourageants du physio pour assurer la victoire qui a laissé la Grande-Bretagne 0-3 ce jour-là.

La ruée vers les sorties a commencé avec le retrait d’Andy Murray en raison d’une blessure abdominale existante datant de la semaine dernière à Toronto.

Pendant ce temps sur le court, Lorenzo Musetti a battu Dan Evans 6-4, 6-3 avant que Monfils n’organise sa victoire contre le numéro un britannique Norrie.

Monfils a été en larmes ces derniers jours, atteignant les quarts de finale de Toronto la semaine dernière alors que son long retour de problèmes de genou prend de l’ampleur.

Le joueur de 36 ans a battu Norrie en partie grâce à 41 erreurs du numéro 15 mondial.

« J’étais assez contrarié par mon genou, mais le kiné de l’ATP m’a beaucoup aidé », a déclaré Monfils à propos de son enregistrement après le septième match du premier set.

«Je pouvais pousser dessus et il m’a dit que je ne pouvais pas faire de dégâts; il a sécurisé ma tête. »

Monfils a breaké Norrie deux fois dans chacun des deux derniers sets, terminant avec un service gagnant.

« Je m’améliore, je joue et je m’amuse », a déclaré le Français. « J’y croyais plus et me voilà – j’ai gagné le match », a-t-il déclaré.

Ailleurs mardi, Alexander Zverev a battu son compatriote ancien champion du tournoi Grigor Dimitrov 6-2, 6-2.

L’Allemand Zverev, 16e tête de série, a remporté le titre lors de sa dernière participation en 2021 tandis que Dimitrov a soulevé le trophée en 2017.

Il y a un an, Zverev guérissait d’une opération à la cheville suite à une grave blessure à Roland Garros.

Le joueur de 25 ans espère dynamiser son jeu sur terrain dur après avoir chuté au deuxième tour de Toronto la semaine dernière, l’US Open commençant le 28 août.

Wozniacki tire sa révérence

« La semaine dernière a été vraiment mauvaise pour moi », a déclaré Zverev. « Je n’ai joué qu’à un mauvais tennis. Aujourd’hui, j’ai été patient et je me suis un peu mieux adapté. »

Zverev a été rejoint au deuxième tour par l’ancien demi-finaliste Stan Wawrinka, qui a remporté une victoire après que la pluie a interrompu son match la nuit précédente.

Le triple champion suisse du Grand Chelem a battu l’Américain Brandon Nakashima 6-3, 6-7 (5/7), 6-3, ne nécessitant que deux matchs de conclusion pour atteindre le deuxième tour après la pause de la nuit.

« J’espère que je pourrai continuer à pousser plus loin », a déclaré Wawrinka, qui affronte maintenant une autre Américaine dans la 10e tête de série Frances Tiafoe.

Borna Coric a conclu une affaire inachevée avec Petra Korda, gagnant 7-6 (7/5), 6-4 tandis qu’Ugo Humbert a battu son compatriote français Arthur Fils 6-4, 3-6, 6-2.

Dans le tirage au sort de la WTA, le retour en carrière continu de l’ancienne numéro un Carolina Wozniacki n’a pas réussi à s’enflammer alors que la Danoise s’est inclinée face à la perdante chanceuse française Varvara Gracheva 6-4, 6-4 en 96 minutes.

Wozniacki, 33 ans, a remporté son premier match de retour il y a une semaine à Montréal avant de s’incliner au deuxième tour face à la gagnante de Wimbledon Marketa Vondrousova.

« Je n’ai pas très bien joué et je n’ai jamais trouvé mon rythme », a déclaré Wozniacki après la défaite de mardi.

«J’ai essayé de me battre mais c’était une pause dans chaque set. Je n’ai tout simplement pas été assez bon non plus… J’ai eu neuf points d’arrêt et je n’en ai remporté aucun.

« Ce n’est tout simplement pas suffisant lorsque vous jouez contre des joueurs de ce niveau ; nous devrons travailler là-dessus. »

Ons Jabeur, trois fois finaliste du Grand Chelem, jouant pour la première fois depuis sa défaite en finale de Wimbledon le mois dernier, a survécu à une lutte avec l’Ukrainienne Anhelina Kalinina pour atteindre le troisième tour 6-3, 6-7 (2/7), 7 -6 (7/2).

Marketa Vondrousova, championne du All England Club, a battu Katerina Siniakova 7-5, 6-4.

Victoria Azarenka, double vainqueur de Cincinnati, s’est ralliée de 1 à 4 dans le deuxième set pour renverser Barbora Krejcikova 6-3, 7-5.

La double championne du Grand Chelem d’Azarenka, Petra Kvitova, a battu Anna Blinkova 7-6 (7/2), 6-0.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – AFP)