Cincinnati fait une déclaration CFP lors d’une campagne de notation tardive pour sceller la victoire contre Notre Dame

Lorsque Cincinnati était dos au mur, il a fait les jeux dont il avait besoin.

Notre Dame n ° 9 a pris huit jeux pour parcourir 80 verges sur le terrain et marquer un touché pour se rapprocher de 17-13 avec 8:20 à jouer. Notre Dame, après ce touché, avait battu les Bearcats n ° 7 13-0 en seconde période. Pour Cincinnati, jouant sur la route dans peut-être le plus grand match de l’histoire du programme, il devait rester fort face à la pression croissante s’il voulait faire une déclaration en séries éliminatoires de football universitaire.

Et les Bearcats livrés. Le quart-arrière Desmond Ridder et le porteur de ballon Jerome Ford ont parcouru le terrain, éliminant la défense des Fighting Irish sur six jeux pour parcourir 75 verges et marquer un touché pour porter l’avance à 24-13. La défense a répondu en forçant Notre-Dame à retourner le ballon sur la ligne des 49 verges de Cincinnati. Cincinnati a arrêté le chronomètre et a terminé la victoire samedi, déclarant qu’il méritait d’être pris en compte pour les éliminatoires du football universitaire.

En entrant dans les vestiaires du stade Notre-Dame, il a semblé que Cincinnati contrôlait le match. Les Bearcats menaient 17-0 après avoir marqué deux touchés et marqué un panier sur trois de leurs quatre derniers entraînements de la mi-temps.

Mais un changement de quart-arrière a aidé à basculer le commutateur pour les Fighting Irish. Jack Coan a eu du mal à passer 14 sur 22 avec seulement 114 verges par la passe et un choix et Tyler Buchner est allé 0 en 2 avec une interception. Drew Pyne a donné un peu de vie à Notre Dame, terminant son match sur 143 verges avec un touché, même si la précision n’était pas au rendez-vous avec 9 passes sur 22. Cette passe de touché, une frappe de 32 verges à Braden Lenzy, ressemblait à un changement d’élan. Devant les supporters locaux, Notre Dame était à moins d’un score pour la première fois depuis la première mi-temps. Cincinnati n’avait pas marqué en seconde période.

Entrez Ridder et l’infraction Bearcat. Ridder a tenté une passe de cinq verges et Ford s’est précipité sur 16 pour déplacer le ballon près du milieu de terrain. Une pénalité a fait reculer Cincinnati de cinq, mais Ridder l’a ramené sur une passe de 6 verges, puis une passe de 36 verges à Leonard Taylor pour placer les Bearcats sur la ligne des 17 verges des Fighting Irish.

Ford a allumé les jets pour une course de 11 verges pour donner aux Bearcats un autre premier essai et les a installés au 6. Ridder a terminé le trajet à partir de là, se précipitant vers la gauche et coupant à l’intérieur du pylône pour un touché pour en faire un jeu à deux possessions.

C’était le type de finition dont les Bearcats avaient besoin pour prouver qu’ils sont une équipe de calibre éliminatoire. C’était de loin le plus gros test auquel Cincinnati a été confronté cette saison, et sans victoire, ses espoirs en séries éliminatoires seraient anéantis. Mais maintenant, il a la déclaration de victoire dont il avait besoin dans le passé.

Les Bearcats ont estimé qu’ils avaient plaidé en faveur de la saison 2020 avec un dossier de 9-0 – l’une des trois seules équipes dans le top 10 avec un dossier invaincu. Ils ont terminé l’année au neuvième rang des éliminatoires du football universitaire. Il s’agissait du deuxième plus haut classement des éliminatoires du football universitaire en sept ans d’histoire, derrière seulement le n ° 8 par 12-0 UCF en 2018.

Les Bearcats n’ont pas terminé la saison avec des victoires classées contre des adversaires de Power Five, mais ont failli vaincre la Géorgie, n ° 9 dans une défaite de 24-21 au Peach Bowl, ce qui a largement prouvé que Cincinnati pouvait s’accrocher au traditionnel pouvoirs du football.

Cincinnati n’était en aucun cas parfait, et il y avait des raisons de s’inquiéter pour l’avenir des Bearcats. Le botteur Cole Smith a raté des essais de placement de 30 et 37 verges. La défense a commencé à montrer quelques trous sur le terrain lorsque Pyne est entré au poste de quart-arrière des Fighting Irish alors qu’il avait cinq passes pour plus de 15 mètres. L’offensive n’est passée que de 2 pour 11 au troisième essai.

Mais les chiffres soutenaient toujours qu’il s’agissait d’une équipe de Cincinnati qui aurait dû gagner le match. Il a devancé Notre Dame 386-341 en verges au total, dont 297 verges par la passe de Ridder. Il a été discipliné, ne prenant que cinq pénalités pour 25 yards contre sept pour 49 par Notre Dame.

La saison n’est en aucun cas terminée. Cincinnati a maintenant une fiche de 4-0 et pourrait faire face à des défis contre SMU et contre quiconque lors du match de championnat de l’AAC. C’est pourtant la victoire qu’il attendait. Prenez soin de vos affaires maintenant, et il sera très difficile pour les éliminatoires du football universitaire de laisser de côté les Bearcats invaincus avec une victoire dans le top 10 sur leur curriculum vitae.