Cincinnati devient la première équipe à décrocher une place en séries éliminatoires de la MLS derrière le but de Brandon Vazquez

Luciano Acosta et Brandon Vazquez ont marqué à cinq minutes d’intervalle en seconde période et Cincinnati est devenu la première équipe à décrocher une place en séries éliminatoires de la MLS après une victoire 2-1 contre Atlanta United mercredi soir.

Cincinnati (17-3-6) a obtenu une place en séries éliminatoires près de deux mois avant le jour de décision le 21 octobre. Le club compte 57 points avec huit matchs à jouer – dans la course au record de points de la Nouvelle-Angleterre de 73 en une seule saison établi en 2021.

Atlanta (11-8-8) a mis fin à une séquence de deux victoires consécutives.

Acosta a marqué son 13e but de la saison à la 75e minute pour égaliser à 1. Acosta a divisé deux défenseurs pour trouver la tête de Junior Moreno, puis a effectué une séquence de va-et-vient au fond des filets. Acosta a marqué plus de buts (sept) que n’importe quel autre joueur contre Atlanta, mais seulement deux l’ont marqué alors qu’il jouait pour Cincinnati.

Vazquez a redirigé le centre d’Álvaro Barreal à la 80e minute.

Le milieu de terrain d’Atlanta Edwin Mosquera a marqué son premier but en MLS à la 10e en reprenant de volée un centre dévié au point de penalty.

Cincinnati rentre chez lui pour accueillir Orlando City samedi. Atlanta se rendra contre le FC Dallas samedi.

Reportage de l’Associated Press.

