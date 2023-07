Cimetières, animaux sauvages et nourriture pour les aînés : ce qui brûle dans le plus grand feu de forêt de la Colombie-Britannique

Le plus grand feu de forêt enregistré en Colombie-Britannique brûle sur le territoire traditionnel de trois Premières nations, détruisant tout, des tombes aux terrains de chasse et aux monuments importants sur le plan culturel.

« C’est très déchirant. J’ai vu certains de nos gens pleurer et pleurer », a déclaré Timber Bigfoot, membre de la Première nation de Prophet River et gestionnaire des terres et de l’environnement de la communauté.

Il qualifie le feu de forêt de Donnie Creek de « catastrophique ».

L’incendie de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique est observé lors d’une opération d’allumage prévue le 3 juin. (Service des feux de forêt de la Colombie-Britannique)

Le feu est maintenant plus grand que l’Île-du-Prince-Édouard.

Il brûle à plus de 100 kilomètres des collectivités de Fort St. John et de Fort Nelson.

Bien que la région soit peu peuplée, Bigfoot a déclaré que sa Première Nation avait un lien profond avec la terre dans la zone d’incendie depuis des temps immémoriaux.

« Ma famille depuis plusieurs générations est née là-bas, et nous avons des lieux de sépulture là-bas. Nous avons une histoire ici. »

De la fumée est visible mardi sur une route secondaire derrière Trutch Mountain dans le territoire traditionnel de la Première Nation de Prophet River, près du point milliaire 209 sur la route de l’Alaska. (Timber Bigfoot/Contribution)

En juin, quelques jours seulement avant que le feu de forêt ne menace de fermer la route de l’Alaska, Bigfoot et sa mère ont traversé la région en voiture et arpenté la vallée de Trutch.

« Elle me racontait des histoires sur l’époque où elle conduisait sur la route de l’Alaska et où ils s’arrêtaient et prenaient des sandwichs à l’affût. »

Lorsque Bigfoot et sa mère ont regardé la vallée, il a dit que sa mère lui avait dit qu’elle aimerait y construire une cabane de piégeage, parmi les pins.

Un caribou dans une forêt de la région de Donnie Creek avant le feu de forêt. (BC Wildlife Federation/Contribution)

Maintenant, Bigfoot a dit: « Tout est brûlé. C’est complètement parti. Vous avez toute cette paix et cette tranquillité et ces paysages, et en quelques jours, c’est complètement brûlé. »

La liste des pertes de feu de forêt de sa communauté est longue : Cabanes de trappeurs et lignes de piégeage. Terrains de chasse et de pêche. Sites archéologiques et sentiers traditionnels. Saule diamant rare qui est cueilli pour la purification cérémonielle. Canneberges, myrtilles et myrtilles. Castor, loups, orignal et wapiti.

« Nous sommes très proches des animaux, et c’est très déchirant de savoir que non seulement leur forêt a disparu, mais que de nombreux animaux ont perdu la vie, et de savoir que ces animaux ont souffert. »

Le feu brûle également dans les territoires traditionnels de la Première Nation de Doig River et des Premières Nations de Blueberry River.

La chef des Premières Nations de Blueberry River, Judy Desjarlais, affirme que l’incendie de Donnie Creek a eu un impact considérable sur le mode de vie de sa communauté. (Premières Nations de Blueberry River/Contribution)

« Le mode de vie de nos membres a été fortement touché par cet incendie », a déclaré Judy Desjarlais, chef des Premières Nations de Blueberry River. «

« Nos préoccupations majeures sont pour les animaux qui ont quitté le territoire. »

La vallée de la rivière Beatton dans le territoire traditionnel de la Première nation de Blueberry River, avant que certaines zones ne soient brûlées par le feu de forêt de Donnie Creek. (Premières Nations de Blueberry River/Contribution)

En mai, sa communauté a été forcée de quitter ses maisons en vertu d’un ordre d’évacuation alors qu’un autre incendie, l’incendie de Stoddard Creek, brûlait dangereusement près. Personne n’a été blessé et lorsque les membres de la bande sont rentrés chez eux, leur communauté était intacte.

Maintenant, l’incendie de Donnie Creek brûle loin de leurs maisons, mais Desjarlais a déclaré qu’il détruisait des zones culturellement et écologiquement importantes où les membres exercent leurs droits issus de traités, y compris la chasse, la pêche et le piégeage.

« Nos repères culturels et traditionnels pourraient être détruits », a-t-elle déclaré.

Le feu de forêt de Donnie Creek dans le nord-est de la Colombie-Britannique est plus important que l’Île-du-Prince-Édouard. (CBC Graphics)

L’incendie de Donnie Creek brûle également à travers des terres utilisées par l’industrie.

L’incendie de Donnie Creek a touché 24 sociétés pétrolières et gazières exploitant des puits, des pipelines, des stations de compression, des puits de gaz et des camps de travail dans le nord-est de la Colombie-Britannique (L’organisme de réglementation de l’énergie de la Colombie-Britannique/contribué)

Il y a des puits de pétrole et de gaz, des pipelines, des usines à gaz, des stations de compression, des routes de ressources et des camps de travail.

Le BC. Le régulateur de l’énergie a déclaré que 24 entreprises énergétiques avaient suspendu leurs activités et renvoyé leurs travailleurs en raison de l’incendie de Donnie Creek.

La carte des feux de forêt du régulateur de l’énergie de la Colombie-Britannique montre le périmètre des feux de forêt de Donnie Creek en bleu. Chacun des symboles de cette zone représente des puits de pétrole et de gaz, des pipelines, des usines à gaz, des stations de compression et des routes de ressources. (Fourni par le BC Energy Regulator)

L’incendie de Donnie Creek brûle également à travers les forêts où Canfor et Louisiana Pacific grume des arbres pour leurs moulins à Fort St John.

« Il est trop tôt et le feu de forêt est trop erratique pour avoir une compréhension claire des impacts », a déclaré Rosemary Silva, conseillère principale des relations extérieures pour Canfor.

Allumé par un coup de foudre présumé le 12 mai, l’incendie de Donnie Creek couvre désormais plus de 5 000 kilomètres carrés, avec un périmètre d’environ 800 kilomètres fin juin.

Le BC Wildfire Service a déclaré que l’incendie de Donnie Creek devrait brûler tout l’automne et peut-être en hiver.