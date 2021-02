Cimetière italien de Cliffside et ses cercueils emportés par un glissement de terrain

«C’était le seul endroit où je pouvais aller voir mes parents et leur parler», a déclaré Clara Terrile, 66 ans, propriétaire d’un magasin de chaussures à Camogli lors d’un entretien téléphonique mercredi, «maintenant je me retrouve sans rien».

Les proches des personnes qui avaient été enterrées dans le cimetière se sont rassemblés sur la place principale de la ville balnéaire pour obtenir des nouvelles et protester contre ce qu’ils ont qualifié de négligence des autorités locales.

Les plongeurs ont réussi à récupérer 12 cercueils dans la mer mercredi après le glissement de terrain dans la ville de Camogli, à environ 13 km au nord de Portofino, deux jours plus tôt. La plupart des cercueils du cimetière sont restés éparpillés autour et sous les décombres causés par le glissement de terrain.

ROME – Un glissement de terrain a emporté un cimetière au bord d’une falaise dans la région nord de l’Italie de la Ligurie, dispersant environ 200 cercueils et corps à flanc de colline et dans la mer Méditerranée.

Le glissement de terrain montre «le manque d’entretien que nous, géologues, avons dénoncé depuis des années», Domenico Angelone, le secrétaire du Conseil national des géologues. dit dans un communiqué . Malgré leur «haute valeur sociale, morale et culturelle», les cimetières sont souvent construits dans des endroits instables et ont souffert ces dernières années d’un «manque d’attention», a-t-il ajouté.

Le glissement de terrain, qui s’est produit le long de la côte de Gênes, où un pont s’est effondré en 2018, tuant 43 personnes, a provoqué l’indignation en Italie concernant le manque d’entretien des infrastructures et la prévention des catastrophes naturelles. Les procureurs de Gênes ont ouvert une enquête sur l’effondrement du cimetière.

La ville avait commencé des travaux pour solidifier la falaise près du cimetière et ces derniers jours, la zone avait été fermée après que les autorités eurent remarqué des fissures et entendu des «craquements» M. Olivari, le maire, a déclaré. Certains habitants ont protesté qu’ils signalaient des fissures et des problèmes avec la structure du cimetière depuis des années.

Lilla Mariotti, résidente de Camogli, posté sur Facebook une photo de fissures dans les murs du cimetière, elle a dit qu’elle avait envoyé le maire en 2012. «Je n’ai jamais eu de réponses», a-t-elle écrit.

Mme Terrile a déclaré qu’elle avait écrit à la mairie en 2007 pour signaler des fissures sur le devant de la tombe de son père, mais qu’elle n’avait également jamais reçu de réponse. En 2019, elle a signalé plus de fissures et la mairie les a réparées, a-t-elle déclaré. Il y a quelques semaines, lors d’une visite au cimetière, elle a remarqué que les mêmes fissures avaient réapparu.

«J’espère que mes parents font partie des corps qu’ils ont trouvés», a-t-elle dit, «je n’ai même plus d’endroit où je peux apporter une fleur.»