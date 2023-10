Cimetière de Fredericton : les pierres tombales d’anciens combattants vandalisées

Cela fait plus d’une semaine qu’un certain nombre de pierres tombales dans la section des anciens combattants d’un cimetière de Fredericton ont été vandalisées et toujours aucune piste permettant de savoir qui était derrière cela.

Plus de 20 pierres tombales ont été dégradées, toutes dans la section du cimetière de Forest Hill appartenant à la Légion royale canadienne.

Le président de la Légion de Fredericton, Don Swain, se dit indigné par les graffitis.

« Je sais que les familles sont vraiment bouleversées », a déclaré Swain.

« De même, comme nous le sommes… et c’est juste, comme je l’ai dit, c’est juste une honte. »

Certaines pierres tombales ont au moins 30 ans.

Terri-Ann McTiernan et son mari Mark ont ​​passé du temps mercredi à nettoyer la peinture en aérosol de la pierre tombale de son oncle et de sa tante.

« C’était comme un coup de poing, c’est insensé », a déclaré McTiernan lorsqu’elle a vu la pierre tombale pour la première fois.

« Je ne sais même pas comment le décrire, c’est tellement blessant. »

McTiernan se dit choquée que quelqu’un fasse quelque chose d’aussi irrespectueux envers les tombes des anciens combattants.

« Mais pourquoi quelqu’un ferait-il ça ? Pourquoi faire cela à la légion et aux gens qui se sont battus pour notre pays ? C’est encore pire », a déclaré McTiernan.

La police dit croire que le vandalisme s’est produit lors de deux incidents distincts survenus au cours des dernières semaines.

« Apprendre que les pierres tombales de nos anciens combattants ont été dégradées est un acte tellement honteux », a déclaré Martin Gaudet, chef de police de Fredericton.

Gaudet affirme que la police suit les pistes concernant les deux dossiers associés au vandalisme.

Ceux qui exploitent le cimetière de Forest Hill affirment que les graffitis seront enlevés dans les prochains jours.

Ils essaient de déterminer la meilleure façon de résoudre ce problème afin de ne pas endommager les pierres tombales.

« En tant que conseiller régional, je crains beaucoup que le cimetière de Forest Hill ne dispose pas des ressources dont il a besoin pour entretenir sa propriété, s’il doit continuer à payer pour ce genre de vandalisme brutal », a déclaré Greg Ericson, conseiller du quartier 8 et Adjoint au maire de Fredericton.

À l’approche du Jour du Souvenir, Swain espère que les auteurs seront traduits en justice.

« Ces gens ne réalisent tout simplement pas qui leur a donné leur liberté », a déclaré Swain.

La ministre des Affaires militaires de la province, Mary Wilson, a déclaré dans un communiqué : « Je suis profondément déçue par le vandalisme inutile et inutile du cimetière de Forest Hill, y compris les dommages causés à plusieurs tombes appartenant à d’anciens membres de l’armée canadienne.



