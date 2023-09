https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/413304/413304_600x315.jpg

L’Irlandais de 47 ans, Cillian Murphy, a une carrière d’acteur réussie d’au moins 27 ans. Dans les années 90, il s’aventure dans le théâtre et le cinéma avec quelques seconds rôles. C’était jusqu’à l’arrivée du film irlandais Cochons Disco 2001 lorsqu’il obtient son premier rôle principal. Le reste appartient à l’histoire. Plusieurs films et émissions de télévision soutiennent son talent. Des productions telles que Peaky Blinders, The Origin – 86%, Batman commence – 84%, Un endroit calme – 98% et bien sûr le succès au box-office Oppenheimer – 95% ont consacré leur carrière.

Cela peut vous intéresser : Oppenheimer : Cillian Murphy assure qu’on ne verra jamais de version étendue du film

Cependant, l’attitude humble de Murphy, sa modestie et son détachement de tout ce qui accompagne la célébrité ont été révélés à plusieurs reprises. En 2019, l’interprète de Robert Oppenheimer s’est entretenu avec Sam Schube pour un article dans Style GQ et il a dit qu’il ressentait une « culpabilité catholique » à propos du salaire qu’il reçoit en tant qu’acteur. Sa fortune s’élève à 20 millions de dollars, selon le portail Réseau de célébrités.

Cillian Murphy (Image : Paul Farrell)

Je suis très chanceux. Parfois, j’en ai honte. Je ne suis qu’un (juron) acteur. Il y a des médecins, des infirmières et des gens qui travaillent… J’ai du mal avec ça. Je veux dire, les acteurs sont trop payés, tu sais ? C’est bien d’être payé quand on est jeune et de ne plus avoir d’argent, mais la culpabilité catholique entre immédiatement en jeu et je pense : « Tout va mal tourner ». Tu ne mérites pas ça, et je ne le mérite pas.

Maintenant lis: Emily Blunt dit que Cillian Murphy et John Krasinski veulent faire A Quiet Place 3

Cette année, il s’est déclaré pour Gardien qui, bien qu’il aime jouer, n’apprécie pas le fait de devoir adopter une personnalité attachée à ce que l’on attend d’un acteur, comme être divertissant et brillant dans tous les talk-shows.

Je les fais parce que vous y êtes contractuellement obligé. Je viens de les supporter. Cela a toujours été difficile pour moi. Je l’ai dit à plusieurs reprises (…) Je veux juste prévenir cela en disant que je suis un privilégié. Je suis très heureux de faire ce que j’aime. Je suis très chanceux. Mais je n’apprécie pas le côté personnalité du métier d’acteur. Je ne comprends pas pourquoi il devrait être divertissant et brillant dans un talk-show. Je ne sais pas pourquoi on attend tout à coup cela de moi. Parce que?

une vie modeste

Les déclarations de Murphy ont beaucoup plus de sens quand on connaît un peu sa biographie. Elle a grandi dans une famille bourgeoise, avec une mère professeur de français et un père fonctionnaire. Sa maison jouissait d’une atmosphère musicale et littéraire. Il était l’aîné de quatre frères, il a terminé ses études de droit avec beaucoup d’efforts, même s’il n’était pas suffisamment intéressé pour le pratiquer.

Il a fait du théâtre, du cinéma, il s’est marié. Et il n’a joué que les rôles qui ont ému quelque chose en lui ou qui lui ont semblé intéressants. C’était jusqu’à ce que sa carrière prenne de l’ampleur et lui fasse découvrir le monde des tapis rouges, des paparazzi et de tous les problèmes pas si gentils qui accompagnent une carrière d’acteur réussie, et dont Murphy se débarrasserait sans le moindre effort pour rester tranquille. . avec le plaisir de jouer des rôles mémorables. Ceux dans lesquels il est même difficile de le reconnaître, grâce à une caractérisation incroyablement bonne de lui.

Je veux juste être décent et gentil. Ce sont des valeurs démodées, mais qui semblent aujourd’hui disparaître. De nos jours, il est normal d’être un tyran, un misogyne, un scélérat. Ces points de vue sont validés partout dans le monde. Et ne soyez pas ostentatoire, ne parlez pas trop de vous. C’est ce à quoi j’essaie de m’accrocher. C’est comme ça que j’ai été élevé. Je ne comprends pas toujours. Ma femme ou mes enfants me diront si j’échoue, mais c’est tout ce que je veux vraiment faire. Et faites du bon travail. C’est important.

Ne partez pas sans lire : Oppenheimer : rencontrez les femmes qui ont fait partie du projet Manhattan