Cillian Murphy assiste à la première de Small Things Like These

« J’espère que le film sera légèrement provocateur », a déclaré Cillian Murphy, lauréat d’un Oscar, à RTÉ alors qu’il apparaissait sur le tapis rouge à Dublin pour la première de son nouveau film. De petites choses comme celles-ci.

Neuf mois après la première projection du film au Festival international du film de Berlin – où il a reçu un grand succès – les acteurs et l’équipe de production se sont déclarés ravis de pouvoir enfin le ramener à la maison.

L’histoire, qui se déroule en Irlande, est basée sur l’histoire présélectionnée par Claire Keegan dans le Booker 2021 et c’est le premier rôle à l’écran de Murphy depuis qu’il a remporté l’Oscar du meilleur acteur plus tôt cette année pour son rôle dans Oppenheimer.

Cillian Murphy a déclaré : « Le livre m’a hanté après l’avoir lu. C’est un chef-d’œuvre, donc je suis si heureux que nous ayons pu rassembler autant de talents autour de nous pour aider à raconter cette histoire. »

Cillian Murphy et Eileen Walsh à la première à Dublin de Small Things Like These

Le film raconte l’histoire d’un homme de Wexford, le marchand de charbon Bill Furlong, qui découvre une scène terrible à la blanchisserie locale Magdalene.

Il a été salué par la critique, salué pour la façon dont il aborde la partie sombre de l’histoire irlandaise et a remporté des prix, notamment celui d’Emily Watson pour le meilleur second rôle à Berlin pour son interprétation de Sister Mary.

Cela a été un projet passionnant pour Cillian Murphy puisqu’il le produit avec son collègue Alan Moloney, chez Big Things productions.

Ils ont également fait appel à Matt Damon et Ben Affleck pour produire le film.

Avec un scénario adapté de l’histoire de Claire Keegan par Enda Walsh, la bonne amie de Cillian Murphy, c’est un projet qui a attiré certains poids lourds de l’industrie cinématographique.

Eileen Walsh, qui incarne la femme de Cillian Murphy

Eileen Walsh, qui joue l’épouse de Cillian Murphy, était également sur le tapis rouge et a déclaré : « Il a été montré pour la première fois il y a neuf mois à Berlin, donc nous attendions de l’amener ici. Cela signifie tellement pour nous de l’amener enfin. chez moi et être ici à Dublin. »

Interrogée sur les thèmes difficiles soulevés dans le film et sur la manière dont il confronte la sombre histoire de l’histoire, elle a ajouté : « Le livre a lancé cette discussion sur ces questions et nous espérons vraiment que le film poursuivra cette discussion. »

Parlant à nouveau de son travail avec Cillian Murphy et Enda Walsh, elle a déclaré : « Ce furent de belles retrouvailles de travailler sur ce sujet avec eux – c’était bien de travailler ensemble sur une histoire comme celle-ci. »

Le coproducteur Alan Moloney a déclaré à RTÉ qu’il espère que le film provoquera un débat et une discussion et que pour les personnes qui en ont vécu l’expérience, il « sera cathartique et permettra d’en parler davantage ».

Il a ajouté : « C’est un film de Noël donc c’est le bon moment pour qu’il soit projeté ici en Irlande. »

Le public présent à la première de LightHouse comprenait Cillian Murphy, Eileen Walsh, Zara Devlin, The Edge, Adam Clayton et les acteurs du film.

De petites choses comme celles-ci ouvre dans les cinémas du pays à partir du vendredi 1er novembre.