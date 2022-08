Ciel dégagé et soleil de 23 °C le dernier jour de l’été – mais la pluie, le vent et les orages sont au coin de la rue

BRITS se prélassera sous un ciel clair et ensoleillé le dernier jour de l’été – mais les tempêtes et les fortes averses sont au coin de la rue.

L’automne est prévu pour un début humide car des orages déferleront sur le Royaume-Uni à partir de la fin de la semaine.

Les amateurs de plage à Brighton ont profité des derniers rayons d’été – mais ne vous attendez pas à ce que cela dure avec la pluie en route Crédit : Alamy

Le temps humide et les orages potentiels devraient frapper d’ici le week-end Crédit : Getty

La fin de l’été sera marquée par des conditions humides et venteuses pour la plupart des régions du Royaume-Uni Crédit : Getty

Les baigneurs devraient chercher à attraper les derniers rayons d’été au cours des prochains jours, avec des températures qui devraient atteindre 23 ° C dans certaines parties de Londres et du sud-est.

Alors que la majeure partie du Royaume-Uni devrait avoir un ciel dégagé, de brèves averses pourraient tomber dans certaines parties du nord et de l’est de l’Angleterre mercredi et jeudi.

Mais un front météorologique venant de l’Atlantique apportera une bande de pluie à partir de ce moment-là, avec du vent et de la pluie attendus à temps pour le week-end.

Bien que les températures devraient rester dans les hautes années de l’adolescence, les Britanniques pourraient connaître un début d’automne humide et misérable, y compris des orages potentiels.

Mercredi – le dernier jour de l’été météorologique – sera marqué par des conditions fraîches et ensoleillées pour mettre fin à la canicule estivale torride dont les Britanniques ont profité cette année.

L’Écosse entrera dans le week-end avec des sommets de 20 ° C à Glasgow, tombant au milieu de l’adolescence au cours des prochains jours, car les pluies mettront un frein aux espoirs d’un barbecue le week-end.

Le mercure pourrait dépasser 23 ° C à Cardiff demain, mais le Pays de Galles sera emporté car des averses devraient frapper aux premières heures de samedi matin.

Le Met Office prévoit qu’une longue période de temps humide et venteux apportera des précipitations indispensables après l’été le plus sec depuis 40 ans.

Un porte-parole du Met Office a déclaré au Sun: “Le risque d’orages augmente plus tard cette semaine alors que nous nous éloignons du temps largement stabilisé qu’une grande partie du pays a connu ces derniers jours vers un régime plus instable et parfois orageux.

« À partir de vendredi, certaines premières périodes lumineuses et ensoleillées semblent susceptibles d’être déplacées avec l’augmentation des niveaux de nuages ​​et des averses, bien que certains endroits resteront secs.

“Plus de pluie, abondante par endroits, pourrait affecter le nord-ouest pendant un certain temps tandis que quelques averses – abondantes par endroits – pourraient affecter l’extrême sud plus tard dans la journée.

“Le thème instable se poursuit samedi pour la plupart, avec quelques averses localement fortes et orageuses probables pour une partie de l’Angleterre en particulier.

“Dimanche verra une continuation de ce temps instable et parfois orageux, avec les conditions les plus brillantes susceptibles d’être dans l’extrême nord du Royaume-Uni.

“Les vents augmenteront également pour beaucoup dimanche, probablement les plus élevés dans les régions du nord, mais certains détails sont encore en cours de détermination.

“En ce qui concerne la semaine prochaine, bien que cela soit ouvert à plus d’incertitude, le temps instable semble être largement dominant au début de la semaine prochaine, avec quelques périodes de pluie et de vent pendant un certain temps.

“Les températures seront probablement autour de la moyenne.

“Plus tard la semaine prochaine et plus loin en septembre, les conditions pourraient être un peu divisées entre l’est et l’ouest.

“Les parties orientales connaîtront généralement le temps le plus sec et le plus de soleil, tandis que les parties occidentales connaîtront plus de pluie et d’averses.”