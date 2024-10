Ciel clair et températures plus fraîches prévues pour le comté de SLO

La semaine dernière, les conditions météorologiques ressemblaient davantage à l’été qu’à l’automne, l’aéroport municipal de Paso Robles ayant connu six jours consécutifs de pluie. enregistrements quotidiens de haute température.

Cette série de températures record à trois chiffres dans les vallées intérieures était sans précédent pour le mois d’octobre, tandis que les doux vents du nord-ouest (de terre) et la couche marine qu’ils ont apportés maintenaient les plages généralement couvertes et fraîches.

Cette semaine, une série de tempêtes se déplaceront vers le nord-ouest du Pacifique avec de la pluie et des vents violents. Le long de la côte centrale, ces systèmes dépressionnaires pousseront des fronts froids secs à travers notre région, créant de forts gradients de pression le long de la côte californienne.

Ces gradients produiront des vents croissants du nord-ouest, des températures plus fraîches et un ciel plus clair.

À partir de dimanche, une configuration de vents de Santa Lucia (du nord-est) doux à modérés (8 à 18 mph) se développera au cours de la matinée, se déplaçant du nord-ouest et augmentant jusqu’à des niveaux frais à forts (19 à 31 mph) au cours de l’après-midi. Ces vents persisteront jusqu’à mardi.

Cette configuration produira des conditions plus fraîches et un ciel généralement dégagé, à l’exception des nuages ​​bas marins en fin de soirée et de la nuit et parfois des nuages ​​de moyenne à haute altitude.

Les vallées intérieures (Paso Robles) atteindront le milieu des années 80, tandis que les vallées côtières (San Luis Obispo) atteindront le milieu des années 70. Les plages se situeront entre les années 60 et 70, à l’exception de Cayucos, Avila Beach et Shell Beach, qui atteindront le milieu des années 70.

Des vents du nord-ouest forts à violents (25 à 38 mph avec des rafales jusqu’à 45 mph) sont attendus le long du littoral de mercredi à samedi. Ces vents apporteront une masse d’air marin beaucoup plus fraîche dans toute la région, les vallées intérieures et côtières n’atteignant que les années 70, tandis que les plages seront pour la plupart dans les années 60.

Samedi et dimanche prochains, des vents modérés à frais (13 à 24 mph avec des rafales jusqu’à 35 mph) de Santa Lucia (du nord-est) se développeront, produisant un ciel clair et de faibles niveaux d’humidité relative.

Alors que les vallées intérieures atteindront les années 60 au cours de cette période, les vallées côtières et les plages pourraient connaître des températures dans les années 80.

Les modèles à long terme n’indiquent aucune pluie significative car la tempête reste loin au nord de la côte centrale.

Rapport de surf

Une mer et une houle de 6 à 8 pieds vers le nord-ouest (eau de 295 degrés de profondeur) (avec une période de 5 à 12 secondes) sont prévues le long de notre côte jusqu’à mercredi matin, atteignant 8 à 10 pieds (avec un 7 – à une période de 14 secondes) du mercredi après-midi au vendredi.

Une mer et une houle de 4 à 6 pieds vers le nord-ouest (eau profonde de 300 degrés) (avec une période de 5 à 13 secondes) sont prévues samedi et dimanche prochains.

Une houle de très longue période (de haute énergie) de nord-ouest est attendue la semaine prochaine.

Combinée à cette houle du nord-ouest, il y aura une houle de 1 à 3 pieds dans l’hémisphère sud (eau de 205 degrés de profondeur) (avec une période de 15 à 17 secondes) du dimanche au mardi.

Les températures de l’eau de mer en surface se situeront entre 61 et 63 degrés jusqu’à mardi. Des quantités croissantes d’upwelling diminueront la température de l’eau de mer à 53 à 57 degrés de mercredi à samedi prochain.

À cette date de l’histoire météorologique (13 octobre)

1846 : Un grand ouragan a traversé Cuba, la Floride, la Géorgie, la Caroline du Nord et du Sud, la Virginie et la Pennsylvanie. L’ouragan a infligé des dégâts importants sur toute sa trajectoire, semblable à celle de l’ouragan Hazel 108 ans plus tard. L’ouragan a causé de gros dégâts à Key West en Floride. À Philadelphie, ce fut la tempête la plus destructrice depuis trente ans. (David Ludlum)

2009 : L’un des systèmes météorologiques les plus intenses que j’ai vus au cours du mois d’octobre a produit un temps orageux sur toute la côte centrale. Un système dépressionnaire de 966 millibars au large de la côte de l’Oregon et un front froid associé ont produit de fortes pluies et des vents du sud de coups de vent frais à forts (39 à 54 mph) le long de notre côte et des vents modérés à coups de vent frais (32 à 46 mph) dans le vallées côtières.

Totaux de précipitations sur 24 heures :

Laboratoire océanique Diablo Canyon, 2,48 pouces

SLOweather.com, 7,55 pouces

Vista del Lago à San Luis Obispo, 6,88 pouces

Ruisseau Cottontail à Cayucos, 5,55 pouces

Lac Lopez, 4,13 pouces

Autoroute 41 entre Morro Bay et Atascadero, 9,25 pouces

Autoroute 41 à Toro Creek « Paul’s House », 7,8 pouces

Service d’incendie de Cambria, 3,66 pouces

Aéroport municipal de Paso Robles, 1,85 pouces

2020 : Les vents matinaux de Santa Lucia (du nord-est) descendant des montagnes de Santa Lucia ont produit des températures intéressantes. À 5 h 53, l’aéroport municipal de Paso Robles a signalé une température de 49 degrés, tandis que Cal Poly était à 85 degrés.

Les températures de cette semaine

DES BAS ET DES HAUTS, PASO ROBLES

SOLEIL LUN MAR ÉPOUSER JEU VEN ASSIS SOLEIL 52, 83 52, 84 51, 84 52, 82 49, 79 48, 70 49, 70 50, 75

BAS ET HAUTS, SAN LUIS OBISPO ET VALLÉES CÔTIÈRES

SOLEIL LUN MAR ÉPOUSER JEU VEN ASSIS SOLEIL 55, 72 56, 74 55, 73 55, 73 53, 70 52, 67 54, 68 58, 77

John Lindsey est un météorologue marin à la retraite de PG&E. Envoyez-lui un e-mail à [email protected] ou suivez-le sur Twitter @PGE_John.