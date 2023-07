Cidrerie considérée pour la communauté agricole de Lake Country

Une demande a été soumise au district de Lake Country pour construire une cidrerie sur Goldie Road.

Les plans du bâtiment de deux étages comprennent une salle de dégustation, une terrasse extérieure et un stationnement.

Le conseil devrait approuver un permis d’aménagement pour les propriétés situées au 1919 et au 1983, chemin Goldie, pour que le projet puisse aller de l’avant.

Un rapport du personnel note que les propriétés sont identifiées dans le plan communautaire officiel comme une utilisation agricole future des terres et sont principalement entourées de terres agricoles.

« Une proposition de cidrerie est encouragée au sein de la communauté agricole en diversifiant l’économie des propriétés agricoles. »

Le conseil examinera la demande lors de sa réunion ordinaire du 4 juillet.

alcoolCidreConseil municipaldéveloppementLake Country