Cicilline crée des emplois pour l’ancien personnel de l’hôtel de ville et du Congrès à la Fondation RI

David Cicilline a créé deux postes de haut niveau à la Fondation Rhode Island et a pourvu ces postes avec des acteurs politiques de longue date.

Depuis que l’ancienne politicienne démocrate Cicilline a rejoint la Rhode Island Foundation, l’organisation à but non lucratif a ajouté deux nouveaux titres au personnel – des postes qui n’existaient pas sous le prédécesseur de Cicilline, Neil Steinberg.

La mission de la Fondation est « une communauté proactive et un leader philanthropique dédié à répondre aux besoins de la population du Rhode Island ».

Cicilline a pris le poste de PDG le 1er juin, renonçant à un siège au Congrès pour prendre la direction de la Fondation et un salaire annuel de 650 000 $.

De nouveaux postes pour les politiciens cicilins de longue date

L’un des deux nouveaux employés de la fondation est Rogelio « Roger » Suchite, qui occupe désormais le nouveau rôle d’« assistant spécial du président et chef de la direction ».

Il travaille chez Cicilline depuis qu’il a travaillé au sein du cabinet d’avocats en droit de la famille Cicilline dans les années 1990. À l’époque, David Cicilline pratiquait avec son frère John et son père, John « Jack » Cicilline.

Le frère de David Cicilline, John, a eu une carrière mouvementée et a plaidé coupable de quatre chefs d’accusation, notamment de complot, de fausses déclarations et d’entrave à la justice en 2008. Il a été réintégré au barreau en 2014.

Les frères Cicilline possédaient un immeuble sur Atwells Avenue de 1992 à 2015, selon les documents de la ville. Désormais, le bâtiment appartient uniquement à John Cicilline. Le bâtiment a été loué à des boîtes de nuit qui avaient de nombreux problèmes juridiques avec la ville de Providence. Auparavant, le bâtiment abritait Heritage Loan and Investment, la banque dirigée par Joe Mollicone. Mollicone a été reconnu coupable et condamné à 30 ans de prison et condamné à rembourser 12 millions de dollars pour détournement de fonds et accusations connexes. Ses crimes ont déclenché l’une des pires crises bancaires de l’histoire des États-Unis.

Jack Cicilline a passé de nombreuses années en tant qu’avocat de la défense de Raymond Patriarca, le chef de la famille criminelle de la Nouvelle-Angleterre. La senior Cicilline représentait également un certain nombre d’autres membres éminents de La Cosa Nostra.

L’autre nouveau poste créé à la Rhode Island Foundation est le poste de « chef de cabinet ». Ce poste a été occupé par l’ancien directeur de campagne et membre du personnel de Cicilline, Chris Bizzacco.

Bizzacco a travaillé de manière intermittente pendant plus de 20 ans pour Cicilline. Les deux ont commencé à travailler ensemble à partir de 2001, lorsque Cicilline s’est présentée pour la première fois à la mairie de Providence. Bizzacco a dirigé la campagne de Cicilline.

La politique à la Fondation

Cicilline a ajouté une nouvelle orientation politique à la Fondation.

Lundi, GoLocal a dévoilé que Cicilline était en tête d’affiche d’une collecte de fonds du Parti démocrate de Rhode Island au casino Bally. La Fondation a refusé de répondre aux questions sur l’opportunité pour le PDG de mener des collectes de fonds politiques partisanes.

Mercredi, après le rapport de GoLocal, la collecte de fonds démocrate de Cicilline a été annulée.

Le Parti démocrate du Rhode Island a annoncé l’annulation dans un communiqué.

“Malheureusement, nous reportons à une date ultérieure la célébration True Blue, prévue ce vendredi. L’ancien député Cicilline ne pourra pas y assister, en raison des limites de son nouveau poste.”

“Les billets seront remboursés sur demande ou pourront être appliqués à un événement futur.”

L’ancien PDG de l’agence, Neil Steinberg, était un donateur démocrate actif. Il a personnellement fait don de plus de 20 000 dollars aux démocrates fédéraux et étatiques, selon les rapports de financement de la campagne.

Steinberg, au cours de son mandat à la tête de la Fondation RI, a fait une série de dons politiques à des démocrates de premier plan. Steinberg a fait don de 2 000 $ à l’ancienne gouverneure Gina Raimondo, de 1 750 $ à l’ancien maire de Providence Angel Taveras, ainsi que des dons aux anciens présidents Gordon Fox et Nick Mattiello, au président du Sénat Dominick Ruggerio, à la candidate au poste de gouverneur Helena Foulkes et Nellie Gorbea.

Steinberg a fait don de milliers d’autres aux démocrates du Congrès au fil des ans. Selon les archives de campagne fédérales et étatiques, Steinberg n’a fait qu’un seul don à un républicain, et c’était avant qu’il ne dirige la Fondation RI. En 2002, Steinberg a fait don de 250 dollars au gouverneur républicain Don Carcieri.

La Fondation RI refuse de répondre aux questions

La Fondation Rhode Island a refusé de répondre aux questions sur la question de savoir si la participation du responsable de la fondation à la politique partisane était appropriée.

GoLocal a demandé à la Fondation Rhode Island :

– Est-il approprié que les membres de la direction de la Rhode Island Foundation participent à des événements politiques partisans ?

– Existe-t-il une politique pour le personnel ? (si oui, pourriez-vous le partager).

– Pensez-vous que la participation de Cicilline à la collecte de fonds démocrate soulève des inquiétudes quant au fait qu’il utilise la fondation comme plateforme politique ?

– Ce type de collecte de fonds politiques de grande envergure pourrait-il aliéner les donateurs non politiques ?

