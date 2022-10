Cici Coleman de First Dates lance un avertissement sévère aux fans après une transformation corporelle à couper le souffle

CICI Coleman a lancé un avertissement sévère à ses fans après avoir révélé sa transformation corporelle.

Au cours des derniers mois, la star de First Dates a subi une remise en forme, où elle n’a pas perdu de poids, mais s’est tonifiée.

Partageant deux photos d’elle-même côte à côte, l’une d’avril et l’autre de septembre, Cici a exhorté les abonnés à “sauver la balance”.

La magnifique personnalité de la télévision, 35 ans, a révélé qu’elle avait simplement modifié son mode de vie et son alimentation pour se tonifier.

Bien qu’elle ait l’air complètement différente dans ses nombreuses photos de comparaison, Cici a souligné que le poids ne signifie rien et que ses partisans devraient descendre de la balance.

Elle a expliqué dans sa légende : « 63 kg contre 63 kg. C’est pourquoi les échelles n’ont pas d’importance.

“La photo de gauche est le jour 1 au retour de Bali.

« J’avais passé 5 mois à manger et à boire sans arrière-pensée.

Elle a ajouté: “J’étais heureuse, mais me sentir moi-même me manquait.

La photo de droite est 5 mois plus tard.

Expliquant comment elle s’est tonifiée, Cici a expliqué: «J’ai commencé par apporter des changements fondamentaux à mon mode de vie, comme faire monter mes pas jusqu’à 10k par jour et réduire ma consommation de sucre.





“J’ai eu un entraîneur et j’ai commencé à travailler sur l’entraînement en résistance. C’est là que j’ai vraiment commencé à remarquer les changements dans mon esprit et mon corps.

Elle a poursuivi: «S’il vous plaît, faites confiance au processus et prenez des photos de vos progrès.

“Lorsque la balance ne lit pas ce que vous voulez qu’elle dise, vérifiez vos photos !!”

Elle a conclu : «La perte de poids n’est pas linéaire. Ça monte et ça descend, et ça demande de la patience et de la constance.”