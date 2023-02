Cici Coleman de First Dates a laissé “embarrassé et vulnérable” alors qu’un homme séduisant dépasse la marque

La star de FIRST Dates, Cici Coleman, a révélé qu’elle s’était sentie “gênée et vulnérable” lorsqu’un homme a dépassé la limite de l’émission de Channel 4.

La serveuse, 36 ans, a déclaré qu’elle trouvait cela inconfortable lorsque des hommes flirtaient avec elle devant leur rendez-vous sur le programme de rencontres populaire.

Cici – qui est un favori de l'émission depuis 2015 – a déclaré que ce type de comportement signalerait immédiatement des «drapeaux rouges».

Cici – qui est un favori de l’émission depuis 2015 – a déclaré que ce type de comportement signalerait immédiatement des «drapeaux rouges».

L’entraîneur en ligne a déclaré: “Il y a des années, un gars m’a demandé mon numéro et j’ai été vraiment gêné car je n’étais pas préparé.

“J’étais assis dehors après et j’ai vu ce gars marcher vers moi que je venais de servir.”

“Il m’a demandé mon numéro et je suis devenue rouge vif et je me suis dit ‘Non, c’est moi qui contrôle ici'”, a-t-elle déclaré au Daily Star.

“Ne me fais pas me sentir vulnérable”. Donc, c’était un peu gênant.”

Cici a expliqué qu’elle comprenait que certaines personnes puissent dire quelque chose de “stupide” ou de flirter lorsqu’elles sont nerveuses – mais a déclaré qu’elle essayait toujours d’être “respectueuse” dans ces situations.

“Mais j’essaierai toujours de soutenir la date et de prendre du recul et de laisser cette date arriver, sans essayer de décourager personne”, a-t-elle ajouté.

Cici a présenté sa silhouette incroyable dans une série de clichés en bikini.

Le favori de la télé est maintenant un coach en ligne qui propose des entraînements, des plans nutritionnels et bien plus encore.

Cici a été occupée à travailler sur elle-même et a montré les résultats plus tôt ce mois-ci.

Partageant une photo d’elle dans un bikini à imprimé léopard, Cici a déclaré: “Quatre mois plus tard, en mangeant consciemment (conscient des calories), de retour au gymnase.”

Cici a révélé sa perte de poids impressionnante plus tôt cette année et travaille dur depuis.

La beauté a déménagé à Bali l’année dernière pour un “voyage de découverte de soi” et partage souvent des conseils de style de vie avec ses fans.

Cici a révélé sa perte de poids impressionnante plus tôt cette année et travaille dur depuis.

Le favori de la télévision fait maintenant du coaching en ligne[/caption]