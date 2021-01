Cicely Tyson, l’actrice de théâtre, de cinéma et de télévision dont les représentations vives de fortes femmes afro-américaines ont brisé les stéréotypes raciaux dans les arts dramatiques des années 1970, la propulsant vers la célébrité et la célébrité en tant qu’exemple des droits civils, est décédée jeudi. Elle avait 96 ans. Sa mort a été annoncée par son manager de longue date, Larry Thompson. Au cours d’une carrière remarquable de sept décennies, Mme Tyson a innové pour les acteurs noirs sérieux en refusant de prendre des rôles qui rabaissaient les Noirs. Elle a exhorté ses collègues noirs à faire de même et s’est souvent retrouvée sans travail. Elle critiquait les films et les programmes télévisés qui qualifiaient les personnages noirs de criminels, serviles ou immoraux et insistait pour que les Afro-Américains, même pauvres ou opprimés, soient dépeints avec dignité. Son visage ciselé et sa silhouette élancée, frappant même dans ses 90 ans, est devenu familier à des millions de personnes dans plus de 100 rôles au cinéma, à la télévision et sur scène, y compris certains qui n’étaient traditionnellement donnés qu’à des acteurs blancs. Elle a remporté trois Emmys et de nombreux prix de la part de groupes de défense des droits civiques et de femmes, et à 88 ans, elle est devenue la personne la plus âgée à remporter un Tony, pour son rôle à Broadway en 2013 dans une reprise de «The Trip to Bountiful» de Horton Foote. À 93 ans, elle a remporté un Oscar honorifique et a été intronisée au Temple de la renommée du théâtre américain en 2018 et au Panthéon de la télévision en 2020. Elle a également remporté un prix Peabody pour ses réalisations en 2020.

Malgré la force de rassemblement du mouvement des droits civiques dans les années 1960, il y avait peu de rôles importants pour des actrices noires talentueuses et relativement inconnues comme Mme Tyson. Elle est apparue dans des pièces de théâtre de Broadway, des épisodes télévisés et des rôles mineurs au cinéma avant de jouer Portia, un rôle de soutien mais notable dans la version cinématographique de 1968 de «The Heart Is a Lonely Hunter» de Carson McCullers.

Mais en 1972, dans un film intitulé «Sounder», elle a trouvé ce qu’elle cherchait: un rôle principal dans la dignité. C’était comme Rebecca, la femme d’un métayer de Louisiane (Paul Winfield) qui est emprisonnée en 1933 pour avoir volé de la nourriture pour ses enfants. Elle relève le défi – nettoyer les maisons, labourer les champs, étouffer sous le soleil dans une robe usée et des cornrows tressés – une femme noire dont la beauté atroce réside dans le travail et la pauvreté. «L’histoire de« Sounder »fait partie de notre histoire, un témoignage de la force de l’humanité», a déclaré Mme Tyson au New York Times après avoir reçu des critiques élogieuses et une nomination aux Oscars de la meilleure actrice. «Tout notre héritage noir est celui de la lutte, de la fierté et de la dignité. La femme noire n’a jamais été montrée à l’écran de cette façon auparavant. En 1974, Mme Tyson a stupéfié un public de télévision nationale avec son portrait primé aux Emmy Awards d’un ancien esclave dans l’émission spéciale de CBS «L’Autobiographie de Miss Jane Pittman», adaptée du roman d’Ernest J. Gaines. Née en esclavage avant la guerre civile, Mlle Pittman survit pendant plus d’un siècle pour voir le mouvement des droits civiques des années 1960. À 110 ans, elle raconte son histoire, l’expérience brûlante d’une femme noire du Sud. Puis, dans son seul geste de protestation, elle sirote dans une fontaine réservée aux blancs.