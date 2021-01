Hommage à Cicely Tyson a été dirigé par Viola Davis, Zendaya et Oprah Winfrey, à la suite du décès de l’actrice pionnière à l’âge de 96 ans.

Tyson, une star du cinéma et de la télévision, a remporté trois Emmys, un SAG Award, un Tony et un Oscar honorifique au cours d’une brillante carrière.

On lui attribue le rôle de femmes afro-américaines fortes, avec des rôles dans Sounder et The Autobiography Of Miss Jane Pittman.

La mort de Tyson a été annoncée jeudi par son manager Larry Thompson.

Lauréat d’un Oscar, Davis a joué aux côtés de Tyson dans le drame d’époque 2011 The Help et a rendu un hommage poignant sur Instagram.









«Mon cœur est juste brisé», dit-elle à côté d’une photo d’elle étreignant Tyson. « Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimée, vue et appréciée dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous, les filles de chocolat noir.

«Vous m’avez donné la permission de rêver… parce que ce n’était que dans mes rêves que je pouvais voir les possibilités en moi.

« Je ne suis pas encore prêt pour que tu sois mon ange. Mais … Je comprends aussi que ce n’est que lorsque la dernière personne qui a un souvenir de toi meurt, que tu seras vraiment mort.

« Dans ce cas, tu seras immortel. Merci d’avoir changé ma vie. Merci pour les longues discussions. Merci de m’aimer. Reposez-vous bien. »

Dans son hommage, Winfrey a rappelé le bal des légendes qu’elle a organisé en 2005 pour honorer les femmes noires influentes, dont Tyson.









Le magnat du divertissement a déclaré: «L’idée du bal est née parce que je voulais célébrer ELLE, et les autres femmes noires remarquables qui ont tracé un chemin et construit un pont pour moi et les générations à suivre.

«Quelle joie de l’honorer et de la sentir recevoir! J’ai tellement aimé son chapeau qu’elle me l’a envoyé par la suite.

«Cicely a décidé très tôt que son travail d’acteur serait plus qu’un travail. Elle a utilisé sa carrière pour illuminer l’humanité des Noirs. Les rôles qu’elle jouait reflétaient ses valeurs, elle n’a jamais fait de compromis.

« Sa vie si pleinement vécue est un témoignage de Grandeur. »

Zendaya a décrit Tyson comme l’un des plus grands interprètes de tous les temps.

La star d’Euphoria, âgée de 24 ans, a tweeté: « Celui-ci fait mal, aujourd’hui nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à l’avoir jamais fait. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous en grande puissance. »

La productrice de télévision Shonda Rhimes a déclaré que Tyson était une « personne extraordinaire ».

« Et c’est une perte extraordinaire », a-t-elle ajouté. « Elle avait tellement à enseigner. Et j’ai encore tellement à apprendre. Je suis reconnaissante pour chaque instant. Sa puissance et sa grâce seront avec nous pour toujours. »







(Image: WireImage)



Whoopi Goldberg a déclaré que Tyson avait été « escorté chez lui par des anges ».

Elle a déclaré dans un communiqué: « Elle était une tour de pouvoir, un pilier de force, CLAIRE sur qui elle était et comment elle devait être traitée … et cela n’a jamais hésité.

«Elle avait 90 ans et venait de terminer son autobiographie. Elle a dit ce qu’elle voulait dire … a laissé tomber le micro … et a été escortée à la maison par des anges.

« Mes plus sincères condoléances à toute la famille de Mme Tyson et à tous ceux qui ont eu la chance de la connaître. Repose en paix … même si nous savons tous qu’il y a suffisamment de scripts là-bas pour vous tenir occupé. »

Robin Thede, le comédien et actrice, a décrit la mort de Tyson comme une « perte massive ».

Elle a déclaré: « Cicely Tyson est l’une de ces légendes que vous espériez avoir pour toujours. Et vous saviez que c’était un rêve idiot mais vous l’avez quand même rêvé. Cette journée est difficile pour de nombreuses raisons. C’est une perte énorme. Merci. vous pour vos cadeaux, reine. «

L’acteur et musicien Common a tweeté: « Je suis tellement triste d’apprendre que l’artiste pionnière et icône culturelle Cicely Tyson est décédée aujourd’hui. Même si elle est partie, son travail et sa vie continueront d’inspirer des millions de personnes pour les années à venir. Dieu Bénir. »

Bernice King est la fille des leaders des droits civiques Martin Luther King Jr et Coretta Scott King, que Tyson a joué dans une série télévisée.

Dans son hommage, elle a déclaré: « Je vous chérirai toujours, Lady Cicely. Merci beaucoup. Salut. »

Tyson a joué la mère de l’acteur LeVar Burton dans la série télévisée pionnière Roots. « Celui-ci coupe profondément », a déclaré Burton.

« @IAmCicelyTyson a été ma première maman d’écran. Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante. Elle était aussi royale qu’elles viennent. Une artiste du plus haut niveau, je l’aimerai pour toujours … »

