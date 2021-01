La mort de l’actrice de renom Cicely Tyson jeudi a provoqué une vague de chagrin et un éventail d’hommages d’Hollywood et bien au-delà.

L’actrice et icône chérie, qui a été nominée pour la première fois aux Oscars pour « Sounder » de 1972 et 45 ans plus tard a été honorée d’une statuette d’or honorifique pour son œuvre, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a confirmé son manager Larry Thompson à USA TODAY.

« Le cœur lourd, la famille de Mlle Cicely Tyson annonce sa transition pacifique cet après-midi. En ce moment, veuillez permettre à la famille son intimité », a déclaré Thompson dans un communiqué.

Le décès de Tyson, qui jouait la mère du personnage de Viola Davis sur le film « Comment s’en sortir avec le meurtre », produit par Shonda Rhimes, a « dévasté » l’actrice oscarisée, qui a partagé une photo touchante du couple sur Instagram.

« Mon cœur est juste brisé. Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimé, vu et apprécié dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous, les filles au chocolat noir. Vous m’avez donné la permission rêver… parce que ce n’est que dans mes rêves que je pouvais voir les possibilités en moi », a écrit Davis. « Je ne suis pas encore prêt à ce que tu sois mon ange. Mais … je comprends aussi que ce n’est que lorsque la dernière personne qui a un souvenir de toi meurt, que tu seras vraiment mort. Dans ce cas, tu le seras être immortel. »

Nécrologie:L’actrice légendaire Cicely Tyson, pionnière de la télévision et du cinéma pendant plus de sept décennies, décède à 96 ans

Rhimes a qualifié la mort de Tyson de «perte extraordinaire» d’une «personne extraordinaire».

« Elle avait tellement à enseigner. Et j’ai encore tellement à apprendre », a écrit Rhimes sur une photo Instagram d’elle-même souriant aux côtés de Tyson. « Je suis reconnaissant pour chaque instant. Sa puissance et sa grâce seront avec nous pour toujours. »

« Celui-ci fait mal, » Zendaya tweeté. «Aujourd’hui, nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à le faire. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous dans une grande puissance.

Gabourey Sidibe tweeté, « Il n’y a probablement pas de meilleure façon d’honorer Cicely Tyson, qu’en apprenant son histoire », se référant au mémoire récemment publié de Tyson « Just as I Am ».

La mort de Cicely Tysonvient quelques jours après la publication de ses mémoires. Ce sont les moments les plus poignants du livre

« Mon coeur … # CicelyTyson, » tweeté Loni Love, co-animateur de « The Real ».

L’actrice Tika Sumpter a qualifié Tyson de «légende». Elle tweeté, « Reposez-vous à Paradise Queen. Merci d’avoir ouvert la porte pour des filles comme moi. #CicelyTyson »

La star de « Sex and the City » Cynthia Nixon tweeté« L’Amérique a eu beaucoup de grandes actrices, mais aucune de plus que Cicely Tyson. Reste au pouvoir. »

George Takei tweeté un hommage à une autre pionnière d’acteur: «Elle a mené une carrière de pionnière dans le cinéma, un exploit remarquable pour une femme afro-américaine née il y a 96 ans. Actrice lauréate d’un prix Emmy et Tony, sa carrière à l’écran et sur scène s’est étendue sur sept décennies incroyables. . Tu nous manqueras beaucoup, Cicely. RIP. «

L’influence de Tyson s’étendait bien au-delà d’Hollywood, alors que des personnalités éminentes de la politique, du journalisme et d’autres domaines honoraient la star.

Gayle King a tweeté des éloges, ainsi que son entretien de neuf minutes « CBS This Morning » avec Tyson programmé pour la sortie de ses nouveaux mémoires: « Merci Cicely Tyson … pour tout … »

Guide de lecture d’hiver:20 livres de Joan Didion, Kazuo Ishiguro, Cicely Tyson, plus

Martin Luther King III et Bernice King, les enfants de l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr., ont également rendu hommage.

« Le monde a perdu un pionnier aujourd’hui », Martin Luther King III tweeté. « #CicelyTyson a ouvert la voie à tant d’artistes après elle et a magnifiquement dépeint des rôles emblématiques tels que Harriett Tubman et ma mère, Coretta Scott King. Repose en paix, Cicely. Tu nous manqueras. »

Le Centre Martin Luther King Jr. partagé une photo de Tyson et Coretta Scott King.

«Le King Center se joint au monde pour se souvenir de la vie et de l’héritage de #CicelyTyson», lit-on dans le message du King Center. « Pionnier n’est pas une description suffisante. Quel artiste légendaire, sage et matriarche. Nous la saluons. Reposez-vous au pouvoir, Lady Cicely. »

La représentante américaine Maxine Waters (D-Calif.) A inclus une photo de Tyson et d’elle-même avec un groupe de femmes noires de premier plan dans son tweet: « Tellement attristée d’entendre mon amie #CicelyTyson est décédée – l’une des plus profondes, des plus talentueuses, & Acteurs célèbres de l’industrie. C’était une actrice sérieuse, une femme belle et spirituelle qui avait débloqué la clé de la longévité dans la façon dont elle vivait sa vie. Pour toujours tout mon amour et mon respect. «

Prix ​​des gouverneurs:Clint Eastwood quiz, Cicely Tyson apporte des larmes aux Oscars honorifiques

Attachée de presse adjointe de la Maison Blanche Karine Jean-Pierre tweeté sur son compte personnel: « 96 ans de beauté et d’élégance. Merci, Cicely Tyson. »

Katie Couric a écrit Le décès de Tyson est «une telle perte».