La mort de l’actrice de renom Cicely Tyson jeudi a provoqué une vague de chagrin et un éventail d’hommages d’Hollywood et bien au-delà.

L’actrice et icône chérie, qui a été nominée pour la première fois aux Oscars pour « Sounder » de 1972 et 45 ans plus tard a été honorée d’une statuette d’or honorifique pour son œuvre, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a confirmé son manager Larry Thompson à USA TODAY.

« Le cœur lourd, la famille de Mlle Cicely Tyson annonce sa transition pacifique cet après-midi. En ce moment, veuillez permettre à la famille son intimité », a déclaré Thompson dans un communiqué.

Tyler Perry a déclaré que la nouvelle de la mort de Tyson « m’a mis à genoux ». Il a expliqué qu’il avait reçu les nouvelles d’Oprah Winfrey en regardant par hasard le film télévisé de 1974 de Tyson « L’autobiographie de Miss Jane Pittman » sur un coup de tête.

«J’étais assis à la table en train de travailler quand j’ai eu ce sentiment écrasant de regarder« Miss Jane Pittman ». Je n’avais pas vu le film depuis des années. Je ne comprenais même pas le sentiment de l’allumer, mais je l’ai quand même fait », a-t-il écrit dans un hommage touchant à Instagram. «Pas 12 minutes après le début du film, mon téléphone a sonné. C’était Oprah qui m’appelait pour me dire que Cicely était décédée.

Perry a parlé de sa relation étroite avec Tyson, disant qu’elle était la «grand-mère que je n’ai jamais eue».

« Penser qu’elle a vécu pendant 96 ans et que j’ai pu faire partie des 16 derniers m’apporte une grande joie », a-t-il écrit. «Elle m’a appelé fils. Eh bien, aujourd’hui, votre fils pleure votre perte et manquera nos longs entretiens, vos rires venant de votre ventre et votre présence même. Toujours aussi majestueux, toujours aussi classe, toujours une dame, toujours une reine.

Winfrey a partagé une photo avec Tyson du Legends Ball de 2005, une célébration des «femmes noires remarquables», dont Tyson, Maya Angelou, Aretha Franklin, Toni Morrison et Rosa Parks, «qui a tracé un chemin et construit un pont pour moi et les générations à suivre . «

« Cicely a décidé très tôt que son travail d’acteur serait plus qu’un travail », a écrit Winfrey sur Instagram. «Elle a utilisé sa carrière pour illuminer l’humanité des Noirs. Les rôles qu’elle jouait reflétaient ses valeurs; elle n’a jamais fait de compromis. Sa vie si pleinement vécue est un témoignage de la Grandeur.

Le décès de Tyson, qui jouait la mère du personnage de Viola Davis sur le film « Comment s’en sortir avec le meurtre » produit par Shonda Rhimes, a également « dévasté » l’actrice oscarisée, qui a partagé une photo touchante du couple sur Instagram.

« Mon cœur est juste brisé. Je t’aimais tellement !! Tu étais tout pour moi! Tu m’as fait me sentir aimé, vu et apprécié dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous, les filles au chocolat noir. Vous m’avez donné la permission rêver… parce que ce n’est que dans mes rêves que je pouvais voir les possibilités en moi », a écrit Davis. « Je ne suis pas encore prêt à ce que tu sois mon ange. Mais … je comprends aussi que ce n’est que lorsque la dernière personne qui a un souvenir de toi meurt, que tu seras vraiment mort. Dans ce cas, tu le seras être immortel. »

Rhimes a qualifié la mort de Tyson de «perte extraordinaire» d’une «personne extraordinaire».

« Elle avait tellement à enseigner. Et j’ai encore tellement à apprendre », a écrit Rhimes sur une photo Instagram d’elle-même souriant aux côtés de Tyson. « Je suis reconnaissant pour chaque instant. Sa puissance et sa grâce seront avec nous pour toujours. »

Ava DuVernay, qui a réalisé Tyson dans la série télévisée 2020 «Cherish the Day», a offert de la poésie dans son hommage Instagram, qui était accompagné d’une photo de son étreindre Tyson.

« Tes câlins, je me souviendrai. Comment tes petits bras s’enroulaient autour de moi comme de puissantes branches d’un arbre éclairé par le soleil, fortes et chaudes. Ton rire, je me souviendrai. Comment il est venu facilement et chaleureusement et sonnait comme de la bonne musique. Ton travail je ‘ Je me souviendrai. Comment vos représentations courageuses ont transformé la façon dont le monde a vu les femmes noires, qu’elles puissent accepter ce que vous avez partagé ou non. Vos mots, je me souviendrai. Comment chaque fois que je raccrochais le téléphone, je les écrivais pour N’oublie pas les précieux joyaux d’encouragement et de sagesse que tu m’as offerts. Ton amour, je me souviendrai. Tu m’as aimé pour une raison quelconque. Tu me l’as dit si souvent. Je t’en remercie pour toujours et je porterai ton amour avec moi comme je vais », écrit-elle.

Rihanna rappelé Tyson comme une «vraie légende». Zendaya D’accord: « Celui-ci fait mal. Aujourd’hui, nous honorons et célébrons la vie de l’un des plus grands à l’avoir jamais fait. Merci Cicely Tyson. Reposez-vous en grande puissance. »

Gabourey Sidibe tweeté, « Il n’y a probablement pas de meilleure façon d’honorer Cicely Tyson, qu’en apprenant son histoire », se référant au mémoire récemment publié de Tyson « Just as I Am ».

Debbie Allen aux multiples talents a déclaré que Tyson «sera toujours la vie de notre parti». Elle ajoutée qu’elle continuera à « célébrer la beauté de la noirceur et la grâce de la grandeur. Nous prononcerons pour toujours votre nom.

La poète inaugurale Amanda Gorman, qui a reçu un tweet de reconnaissance de Tyson juste un jour avant sa mort, tweeté: « Merci pour ta vie, ton amour, ta lumière. »

Mercredi, Tyson avait remercié Gorman sur Twitter pour ses paroles de guérison lors de l’inauguration présidentielle une semaine plus tôt: « @TheAmandaGorman, vos paroles nous rappellent que nous allons nous lever, reconstruire, réconcilier et récupérer. Merci pour vos paroles et votre lumière. »

Gorman m’a dit Le message de Tyson a rendu son jeudi émouvant: « L’avant-dernier de cette légende (tweet) était à propos de moi. Je ne peux pas m’arrêter de pleurer. Merci, merci, merci Cicely. Vous nous avez tout donné aux filles noires. »

La star de « Sex and the City » Cynthia Nixon tweeté« L’Amérique a eu beaucoup de grandes actrices, mais aucune de plus que Cicely Tyson. Reste au pouvoir. »

George Takei tweeté un hommage à une autre pionnière d’acteur: «Elle a mené une carrière de pionnière dans le cinéma, un exploit remarquable pour une femme afro-américaine née il y a 96 ans. Actrice lauréate d’un prix Emmy et Tony, sa carrière à l’écran et sur scène s’est étendue sur sept décennies incroyables. . Tu nous manqueras beaucoup, Cicely. RIP. «

Gayle King a tweeté des éloges, ainsi que son entretien de neuf minutes « CBS This Morning » avec Tyson programmé pour la sortie de ses nouveaux mémoires: « Merci Cicely Tyson … pour tout … »

Martin Luther King III et Bernice King, les enfants de l’icône des droits civiques Martin Luther King Jr., ont également rendu hommage.

« Le monde a perdu un pionnier aujourd’hui », Martin Luther King III tweeté. « #CicelyTyson a ouvert la voie à tant d’artistes après elle et a magnifiquement dépeint des rôles emblématiques tels que Harriett Tubman et ma mère, Coretta Scott King. Repose en paix, Cicely. Tu nous manqueras. »

La représentante américaine Maxine Waters (D-Calif.) A inclus une photo de Tyson et d’elle-même avec un groupe de femmes noires de premier plan dans son tweet: « Tellement attristée d’entendre mon amie #CicelyTyson est décédée – l’une des plus profondes, des plus talentueuses, & Acteurs célèbres de l’industrie. C’était une actrice sérieuse, une femme belle et spirituelle qui avait débloqué la clé de la longévité dans la façon dont elle vivait sa vie. Pour toujours tout mon amour et mon respect. «

