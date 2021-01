Cicely Tyson, l’actrice pionnière de Black Hollywood connue pour avoir incarné des personnages forts, est décédée à l’âge de 96 ans.

L’actrice de cinéma, de télévision et de théâtre, dont la carrière de 60 ans lui a valu trois Emmys et un Tony Award, est décédée jeudi, a déclaré son manager Larry Thompson dans un communiqué. Aucune cause de décès n’a été donnée.

« Elle avait un cœur pas comme les autres », a déclaré l’ancien président américain Barack Obama, dans un hommage publié sur les réseaux sociaux.

Il a tweeté: « Au cours de sa carrière extraordinaire, Cicely Tyson a été l’un des rares acteurs primés dont le travail à l’écran n’a été dépassé que par ce qu’elle a pu en accomplir. »

« Elle a laissé une marque dans le monde que peu de gens égaleront », at-il ajouté.

Un modèle unique, Tyson a commencé sa carrière à l’écran avec des pièces peu mais a acquis une renommée au début des années 1970 lorsque les femmes noires commençaient enfin à obtenir des rôles principaux.

Elle a utilisé sa carrière pour s’attaquer à des questions importantes pour elle, comme la race et le sexe.

Ses performances les plus appréciées sont venues dans des œuvres historiques telles que le film Sounder de 1972 dans lequel elle jouait la femme d’un métayer de Louisiane. Sa performance lui a permis de recevoir sa seule nomination aux Oscars, mais elle a reçu un Oscar d’honneur en novembre 2018.

Tyson a remporté deux prix Emmy pour le drame télévisé de 1974 L’autobiographie de Miss Jane Pittman, dans lequel elle a joué une femme du Sud qui est née en esclavage et vit pour rejoindre le mouvement des droits civiques dans les années 1960.

Elle a ramassé un autre Emmy 20 ans plus tard pour sa performance dans la mini-série télévisée Oldest Living Confederate Widow Tells All.

Obama photographié avec l’actrice en 2016. Il a dit qu’elle avait un cœur pas comme les autres.



La carrière de Tyson a explosé même dans ses 80 ans, et en 2013, elle a remporté un Tony pour une reprise à Broadway de The Trip to Bountiful, l’histoire d’une femme retournant dans sa petite ville natale. C’était la première fois qu’elle revenait à Broadway en trois décennies.

En remettant à Tyson en 2016 la Médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile du pays, M. Obama, alors président de l’époque, a déclaré qu’elle avait façonné le cours de l’histoire.

En février 2019, à l’âge de 94 ans, Tyson faisait la couverture de l’édition The Art of Optimism du magazine Time et une intervieweuse lui a demandé si elle avait envisagé de prendre sa retraite. « Et faire quoi? » était sa réponse.

Les mémoires de Tyson, Just As I Am, ont été publiés cette semaine.

Rendant hommage à la star primée sur Twitter, l’animatrice de talk-show américaine Oprah Winfrey a écrit: « Elle a utilisé sa carrière pour illuminer l’humanité des Noirs. Les rôles qu’elle a joué reflétaient ses valeurs; elle n’a jamais fait de compromis. Sa vie si pleinement vécue est un témoignage de grandeur. «

Winfrey (R) présentant le prix Distinguished Career Achievement à Tyson aux Black Movie Awards 2006 à Los Angeles



L’actrice Viola Davis, qui a partagé la vedette avec Tyson dans le drame juridique télévisé How to Get Away with Murder entre 2015 et 2020, a déclaré qu’elle était « dévastée » par la nouvelle.

« Tu étais tout pour moi! » elle a écrit sur Instagram. « Vous m’avez fait me sentir aimée, vue et appréciée dans un monde où il y a encore un manteau d’invisibilité pour nous, les filles de chocolat noir. »

LeVar Burton, qui a joué aux côtés de Tyson dans la mini-série télévisée Roots de 1977, a fait l’éloge de son « premier écran Mom ».

« Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante », a-t-il écrit sur Twitter. « Elle était aussi royale qu’ils viennent. »

Celui-ci coupe profondément. @IAmCicelyTyson était ma première maman d’écran. Élégance, chaleur, beauté, sagesse, style et grâce abondante. Elle était aussi royale qu’ils viennent. Artiste de tout premier ordre, je l’aimerai pour toujours … ♥ ️ RIP pic.twitter.com/69Awj7qI8o – LeVar Burton (@levarburton) 29 janvier 2021

Thompson a déclaré qu’il avait géré la carrière de Tyson pendant quatre décennies et que « chaque année était un privilège et une bénédiction ».

« Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle », a-t-il déclaré. « Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »