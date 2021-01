Comme c’est étrange de célébrer quelqu’un pour ne pas être celui auquel nous avons été programmés. Mais le divertissement américain a travaillé dur sur le moule que Cicely Tyson a refusé d’adapter. Donc, vraiment, ce que nous avons salué pendant toutes ces décennies était un défi historique. Elle est décédée jeudi, à 96 ans, la semaine suivant la sortie de «Just as I Am», un mémoire juteux, honnête et passionnément de Cicely. («Eh bien, mon enfant, je vais vous dire: ma bouche est tombée ouverte comme un portefeuille cassé.») Et sur les premières pages réside la vérité sur la raison pour laquelle, en tant qu’interprète, elle était comme elle était.

«Mon art devait à la fois refléter les temps et les propulser vers l’avant», écrit-elle. «J’étais déterminé à faire tout ce que je pouvais pour modifier le récit sur les Noirs – pour changer la façon dont les femmes noires en particulier étaient perçues, en reflétant notre dignité. Tyson a fait ce vœu en 1972, quelques années après l’assassinat du révérend Dr Martin Luther King Jr., à l’aube du soi-disant boom cinématographique de la Blaxploitation qui ne l’a pas comblée. Pas de prostituées, pas de serviteurs, pas de grosses méchantes mamans. Ce qui signifiait que, pour une femme dépendante d’une industrie qui entraînait ses clients à négliger une beauté aussi singulière, anguleuse et brune que la sienne, elle avait essentiellement déclaré une grève de la faim.

Hélas, elle ne jouerait pas les personnages les plus audacieux. Et avouons-le: les grandes parties étaient toujours dirigées vers quelqu’un de plus blanc de toute façon. Le geste le plus audacieux était de se déclarer un ancêtre moral, de marcher la tête haute pour que Denzel Washington devienne un homme en feu et que Viola Davis puisse apprendre à s’en tirer avec le meurtre.