Elle avait 96 ans. Une déclaration de famille n’a pas révélé la cause du décès.

« J’ai géré la carrière de Mlle Tyson pendant plus de 40 ans, et chaque année a été un privilège et une bénédiction », a déclaré Thompson dans une déclaration écrite.

Au cours d’une carrière qui a duré des décennies, on se souvient mieux d’elle pour la minisérie télévisée de 1974 «L’Autobiographie de Miss Jane Pittman», dans laquelle le maquillage révolutionnaire vieillissant l’a aidée à dépeindre le personnage principal du début de l’âge adulte à ses dernières années en tant que centenaire. Le rôle a valu à Tyson Emmys la meilleure actrice dans un drame et actrice de l’année.

Tyson a reçu un Oscar d’honneur en 2018 pour l’ensemble de son travail, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences citant ses «performances inoubliables et son intégrité personnelle». Elle avait été nominée pour un Oscar pour son rôle dans le film « Sounder » en 1973.

Tyson a continué à travailler régulièrement dans ses 90 ans, y compris sur des programmes télévisés populaires tels que « House of Cards » et « How to Get Away with Murder ».

L’actrice a fait la chronique de sa longue carrière dans ses premiers mémoires, « Just As I Am », qui vient de sortir mardi.

« Cicely a pensé à son nouveau mémoire comme un arbre de Noël décoré de tous les ornements de sa vie personnelle et professionnelle », a déclaré Thompson. « Aujourd’hui, elle a placé le dernier ornement, une étoile, au sommet de l’arbre. »

Cette histoire se développe.