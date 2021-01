Un jour avant sa mort, Cicely Tyson a fait une interview virtuelle sur « Live with Kelly and Ryan », où elle a parlé de son enfance, comment elle a accroché son rôle principal et son style de vie végétarien.

L’actrice et icône chérie, qui a été nominée pour la première fois aux Oscars pour « Sounder » de 1972 et 45 ans plus tard a été honorée d’une statuette d’or honorifique pour son œuvre, est décédée jeudi à l’âge de 96 ans, a confirmé son manager Larry Thompson à USA TODAY.

Son mémoire, «Just As I Am», a été publié deux jours seulement avant sa mort.

Dans l’interview, diffusée vendredi, Tyson a décrit comment elle avait été initialement détournée du rôle de Rebecca dans « Sounder » et comment elle l’avait décroché.

« Ils ont dit: » Vous êtes trop jeune, vous êtes trop jolie, vous êtes trop sexy, vous êtes trop ceci, vous êtes trop cela « et j’ai dit mais je suis une actrice », a déclaré Tyson.

Le rôle de Rebecca a été initialement proposé à l’actrice Gloria Foster, mais Foster a décliné au stade des négociations.

Tyson s’est souvenue que lorsque son manager lui avait annoncé que Foster avait refusé, Tyson a répondu « parce que cela ne lui appartenait pas ».

Tyson a continué à avoir un impact incroyable dans l’industrie du divertissement.

Grâce à elle, les femmes noires ont été représentées de manière ronde et robuste pendant sept décennies sur des écrans petits et grands. Elle a ouvert la voie à des rôles illustrant la vie de femmes allant de la fictive esclave devenue militante Jane Pittman et de l’éducatrice Marva Collins à la militante Coretta Scott King et à l’abolitionniste Harriet Tubman.

En décrivant sa motivation derrière certains rôles, Tyson a déclaré à Ripa et Seacrest qu’elle n’avait jamais pris de travail pour le salaire.

« Je n’ai jamais vraiment travaillé pour de l’argent », a-t-elle dit. « J’ai travaillé parce qu’il y avait certains problèmes que j’aurais aimé résoudre sur moi-même et ma race en tant que femme noire. »

Et elle l’a fait. Il est difficile de dire à quel point l’actrice a imprégné la culture américaine au fil des décennies. Tyson a contribué à donner vie à « Roots » en 1977 en tant que Binta, la mère de Kunta Kinte; elle a volé la vedette dans «Fried Green Tomatoes» en 1991, a donné du poids à «The Help» de 2011 et a ancré des séries télévisées modernes telles que «House of Cards» et «How to Get Away With Murder».

Kelly et Ryan ont également célébré Tyson pour avoir atteint son 96e anniversaire et ont posé des questions sur son régime alimentaire.

Tyson a déclaré qu’elle n’avait jamais bu ni fumé et qu’elle n’avait jamais pris de drogue. Cependant, il y a eu un moment de l’histoire qui l’a mise sur la voie du végétarisme.

«Quand Martin Luther King a été assassiné, j’ai été tellement abasourdi par cela, que je suis devenu végétarien et j’ai été cela presque toute ma vie. Dit Tyson.

Contribution: Andrea Mandell, Bill Keveney

