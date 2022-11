Ciblez les offres du week-end du Black Friday : des réductions avant le Cyber Monday

Vendredi noir 2022 est techniquement derrière nous, et même si certaines ventes ont expiré, il y a encore tellement d’offres incroyables en cours en ce moment. C’est parce que nous avons encore Offres Cyber ​​lundi à espérer, et beaucoup d’entre eux commencent à sauter dans la piscine qui est ce week-end du Black Friday. Tous les grands détaillants, y compris Amazone et Meilleur achat – sont toujours aussi solides, et Target n’est pas différent avec son plus grand Semaine du Black Friday événement de tous les temps, offrant des rabais sur plus d’un million d’articles.

Il existe également une variété de début Offres Cyber ​​lundi sur les téléviseurs, les barres de son, les gadgets de cuisine, les jouets, les jeux et plus encore.

Vous pouvez acheter l’intégralité de la vente sur le lien ci-dessus, mais pour vous aider à gagner du temps, nous avons rassemblé ci-dessous certaines des meilleures offres disponibles. Les offres vont et viennent assez rapidement pendant la saison des achats des Fêtes, nous continuerons donc à mettre à jour cette page avec de nouvelles offres au fur et à mesure qu’elles apparaissent. Assurez-vous de vérifier souvent les meilleures économies du Black Friday que Target a à offrir.

Pomme Réalisez une énorme économie sur les AirPods Pro 2 d’Apple chez Target, où les écouteurs antibruit sont tombés à 200 $. Cette offre AirPods Pro 2 est la meilleure que nous ayons vue depuis le lancement des écouteurs cet automne.

Nintendo/CNET Le Nintendo Switch coûte 300 $, mais pour le moment, vous pouvez obtenir un ensemble avec une console Switch, une copie numérique de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel Switch Online de trois mois, le tout pour le prix d’un Switch autonome standard. Vous recevez des alertes de prix pour le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 : 300 $

Méta Procurez-vous le casque Quest 2 VR de 128 Go fourni avec Resident Evil 4 et Beat Saber pour 50 $ de réduction sur le prix du casque seul. Le modèle 256 Go est 70 $ de rabais. Vous recevez des alertes de prix pour l’offre groupée Meta Quest 2 Resident Evil 4 avec Beat Saber 128 Go — Casque de réalité virtuelle tout-en-un avancé

Sony Les écouteurs antibruit sont un excellent moyen de se détendre avec votre musique, vos podcasts ou vos livres audio préférés. (Franchement, il y a des moments où nous les portons sans audio juste pour nous asseoir en silence.) Ces écouteurs Sony sont parfaits pour cela car ils s’adaptent sur vos oreilles pour aider à bloquer plus de son externe. La batterie dure jusqu’à 35 heures et dispose d’une charge rapide USB-C. Target a beaucoup d’autres écouteurs en vente pour le Black Fridayaussi, y compris les casques de jeu.

Lenovo Pour un ordinateur portable d’entrée de gamme de taille moyenne, il est difficile de battre le Lenovo Ideapad 1i. Il offre un design fin et léger, et cette spécification à 240 $ de réduction comprend un processeur Intel Core i3, un SSD de 256 Go et 8 Go de RAM. C’est généralement 540 $. Vous recevez des alertes de prix pour Ordinateur portable Lenovo 14″ IdeaPad 1i avec Windows 11 Famille en mode S – Processeur Intel Core i3 – 8 Go de RAM – 256 Go de stockage SSD – Gris (82QC004BUS)

Aide culinaire Le batteur sur socle professionnel de 5 pintes de KitchenAid est en vente pour seulement 250 $ en ce moment. Le mélangeur emblématique a 10 vitesses avec beaucoup de puissance pour mélanger même les ingrédients les plus denses. Il est livré avec un batteur plat, un crochet pétrisseur et un bol en acier inoxydable de 5 pintes. Vous recevez des alertes de prix pour KitchenAid Professional 5 Plus 5-Quart Stand Mixer (Chrome métallique)

Dyson L’aspirateur sans fil V8 de Dyson est en vente au prix de 280 $ cette semaine. Il a jusqu’à 40 minutes d’autonomie et est un aspirateur léger, pesant un peu moins de 6 livres. Vous recevez des alertes de prix pour Aspirateur Dyson V8 Origin, appareils d’entretien des sols et accessoires

LG Même une simple barre de son 2.1 canaux comme celle-ci peut apporter une sérieuse amélioration par rapport aux haut-parleurs intégrés de votre téléviseur. Cette barre de son tout-en-un offre une puissance totale de 100 watts et dispose d’un caisson de basses intégré pour des graves riches. Vous pouvez le connecter à votre téléviseur à l’aide du port HDMI ARC ou lire l’audio de votre téléphone, tablette ou ordinateur portable avec une connexion USB ou Bluetooth. Vous recevez des alertes de prix pour Barre de son LG SP2 : 100 $

Keurig Le brasseur K-Mini de Keurig est le plus petit brasseur de l’entreprise, et c’est une excellente option si vous manquez d’espace de comptoir. Et maintenant, Target offre 50 $ de réduction sur plusieurs couleurs différentes, ramenant le prix à seulement 50 $.

Gourmia Il y a une bonne raison pour laquelle les friteuses à air sont devenues si populaires récemment. Ils sont plus rapides et plus faciles à utiliser que les friteuses traditionnelles et beaucoup plus sains aussi. Et en ce moment, vous pouvez vous procurer une friteuse à air Gourmia de taille moyenne pour près de la moitié du prix habituel. Il dispose d’une puissance de cuisson de 1 500 watts et de 12 fonctions préprogrammées, notamment la friture, la cuisson, la déshydratation et plus encore. Et le panier amovible et le plateau croustillant vont au lave-vaisselle, donc le nettoyage est également un jeu d’enfant. Vous recevez des alertes de prix pour Friteuse à air numérique Gourmia 5 pintes : 40 $

Plus d’offres Target Black Friday et Early Cyber ​​Monday

Et si vous recherchez des offres sur les consoles de jeu, Target a le disponible pour 250 $ (économisez 50 $), avec une carte-cadeau Target gratuite de 50 $ incluse avec votre achat. La seule mise en garde est que vous devez acheter en ligne mais récupérer votre article en magasin, car la livraison n’est pas disponible. Consultez le site Web de Target pour vérifier votre disponibilité locale.