Ciblez la vente d’étuis tiers pour l’iPad de 10e génération non annoncé

Selon certaines rumeurs, Apple prévoit d’annoncer de nouveaux modèles d’iPad Pro dans les prochains jours. Avec cette annonce, le fabricant d’iPhone devrait également publier une version de nouvelle génération de son iPad d’entrée de gamme, qui devrait bénéficier d’un nouveau design, de la prise en charge de la 5G, de l’USB-C, etc.

Alors que nous attendons l’annonce officielle d’Apple, la chaîne américaine de grands magasins Target a été aperçue en train de vendre des étuis tiers pour l’iPad de 10e génération non annoncé, avec @roeeban partage sur Twitter aujourd’hui des images d’un étui folio de Speck, ce qui suggère que l’appareil prendra en charge l’Apple Pencil de deuxième génération contrairement à l’iPad de 9e génération, qui ne prend en charge que l’Apple Pencil d’origine.

Rapports plus tôt dans l’année a affirmé que Apple travaillait sur un iPad de 10e génération avec le nom de code interne J272. L’appareil remplacerait le port Lightning par USB-C, ce qui signifierait que tous les iPad de la gamme abandonneraient officiellement la prise en charge du connecteur Lightning, la puce A14 Bionic de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro, la prise en charge 5G et un nouvel écran plus grand de 10,5 pouces, contre 10,2 pouces sur le modèle de génération actuelle, et plus encore.

On ne sait pas quand Apple annoncera officiellement le nouvel iPad, bien que contrairement au lancement de l’iPhone 14 et de la nouvelle série Apple Watch, Apple ne devrait pas organiser d’événement spécial pour annoncer le nouvel appareil. Au lieu de cela, il est entendu que le modèle sera présenté via un communiqué de presse en ligne.

Suivez @TheApplePost sur Twitter pour les dernières couvertures et analyses sur tout ce qui concerne Apple. Lisez les dernières histoires de la journée et restez au courant des dernières nouvelles d’Apple, des fuites d’iPhone et des rumeurs de Mac avec le Application theapplepost.com – disponible sur l’App Store.