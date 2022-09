Ciblez cet accessoire de joueur avant le football du jeudi soir – Shaw Local

Eh bien, il y a certainement un match de football à regarder ce soir.

Un match de football du jeudi soir entre les Steelers de Pittsburgh et les Browns de Cleveland ne semble pas trop excitant, d’autant plus que le concours TNF de la semaine dernière nous a donné une confrontation Chiefs-Chargers. Mais vous feriez mieux de croire que nous allons tous regarder ce jeu, et cela nous aiderait à rester intéressés en ayant de l’action sur le jeu.

Je pensais que je finirais sur les Steelers dans celui-ci, comme je l’ai écrit dans ma colonne de choix de propagation plus tôt cette semaine, mais la ligne a baissé et je ne suis pas à l’aise avec le nombre actuel. Au lieu de cela, je me tournerai vers le marché des accessoires de joueur pour le match de ce soir entre deux ennemis de l’AFC North.

Je suis sur le dessous pour l’accessoire de réception de Chase Claypool de 39,5 verges, une ligne qui peut être trouvée au Caesars Sportsbook aujourd’hui. Inscrivez-vous avec nos amis sur Césars Sportsbook pour profiter de leur offre pour les nouveaux utilisateurs.

Claypool n’a pas encore atteint cette marque pendant deux semaines, et cela n’a pas été particulièrement proche. Il a attrapé quatre balles pour 18 verges lors d’une victoire de la semaine 1 contre les Bengals de Cincinnati. Claypool a enregistré quatre attrapés pour 26 verges le week-end dernier contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Plus important encore, je ne suis pas sûr que Mitch Trubisky soit le bon quart-arrière pour profiter des forces de Claypool. Claypool, qui est un gros receveur de machines à sous, est honnêtement un gros jeu qui attend de se produire et qui est mieux utilisé sur des balles profondes. Cela peut certainement être préoccupant lorsque vous ciblez un under sur cet archétype de joueur.

Mais cela ne convient pas au jeu de Trubisky, du moins pas à ce qu’il nous a montré jusqu’à présent cette saison. Trubisky, qui a commencé sa carrière avec les Bears de Chicago, a une moyenne de 5,1 verges par tentative sur 71 passes en deux semaines. Il s’agit des verges les plus basses par tentative de n’importe quel quart-arrière avec au moins 25 passes entrant dans la semaine 3 de la saison NFL.

Claypool a un aDOT (profondeur moyenne de la cible) de 5,67 sur deux matchs, ce qui aide à souligner pourquoi il pourrait être limité tant que Trubisky est sous le centre. Créditez les Steelers d’avoir donné à Claypool quelques tentatives précipitées dans le premier match, mais je réduirais vos attentes pour lui en tant que menace de réception pour le moment.

Prendre: Moins de 39,5 verges sur réception pour Chase Claypool (-119)