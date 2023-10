• Plusieurs options de quart-arrière : Quelques noms communs sur cette liste affichent des chiffres importants au milieu d’une semaine de plusieurs blessures de quart-arrière.

• Gros matchs avec des joueurs autonomes serrés : Objectifs de dérogation récents Jake Ferguson, Logan Thomas et Trey McBride sont toujours disponibles dans plusieurs ligues, et chacun a marqué un touché la semaine dernière.

• Attendez la date limite des échanges : La date limite des échanges est mardi à 16 h HE, soit avant que la plupart des ligues fantastiques n’exigent des managers qu’ils remettent des dérogations. Les échanges pourraient changer qui sont les meilleurs porteurs de ballon et receveurs larges hors du fil de renonciation cette semaine.

Temps de lecture estimé : 18 minutes

La semaine 8 de la saison 2023 de la NFL est presque terminée. Voici les joueurs que vous devriez cibler dans vos ligues de football Fantasy, y compris les cibles des ligues plus petites et des ligues plus profondes, ainsi que les joueurs à éviter.

Accéder à un groupe de postes :

Kyler Murray, Cardinaux de l’Arizona (inscrit dans 31,2% des ligues sur ESPN)

L’Arizona a ouvert la fenêtre d’entraînement de 21 jours de Murray il y a une semaine et demie, et il a participé à part entière à l’entraînement la semaine dernière.

Les cardinaux ont déjà déclaré Josué Dobbs commencera pendant au moins une semaine supplémentaire.

Le personnel d’entraîneurs de l’équipe voudra voir si Murray est le quart-arrière à long terme de la franchise ou s’il doit recruter un signaleur, nous pouvons donc nous attendre à ce que Murray soit le titulaire pour le reste de la saison une fois en bonne santé.

Murray a en moyenne au moins 18,6 points PPR par match au cours de ses quatre saisons, mais sa production fantastique – y compris sa charge de travail précipitée – était en baisse en 2022.

C’est sa première saison avec le nouveau staff technique, ce qui ajoute de l’incertitude.

Il pourrait être le seul quart-arrière disponible hors renonciation pour le reste de la saison à avoir plusieurs classements parmi les cinq premiers comme résultats réalistes.

Sam Howell, Commandants de Washington (30,3%)

Howell a complété 39 de ses 52 passes pour 397 verges et quatre touchés alors que les Commanders tentaient de revenir contre le Eagles de Philadelphie.

Howell reste clairement le leader de la ligue en termes de reculs (369) cette saison avec 369. Patrick Mahomes est deuxième avec 342.

La qualité de jeu de Howell n’a pas été aussi bonne que celle de nombreux autres quarts, mais le volume l’a conduit à 2 146 verges par la passe (cinquième) et 13 touchés (à égalité au sixième).

C’était la troisième fois au cours des quatre dernières semaines que Howell terminait parmi les huit meilleurs quart-arrière fantastique.

Il vaut non seulement la peine de l’avoir sur votre liste, mais il vaut également la peine de commencer lorsque les commandants sont outsiders ou devraient être dans un match serré.

Washington a un match difficile contre le Patriots de la Nouvelle-Angleterre la semaine prochaine. Les Commanders pourraient être les favoris, et la Nouvelle-Angleterre a été bonne pour arrêter les quarts fantastiques, mais pas aussi bonne contre la course.

Derek Carr, Saints de la Nouvelle-Orléans (20,9%)

Carr a complété 19 de ses 27 passes pour 310 verges et deux touchés.

Carr a connu un démarrage lent cette saison, mais il a terminé parmi les 15 meilleurs quarts fantastiques à chacun de ses quatre derniers matchs.

Il se classe dans le top 10 cette saison, tant pour les dropbacks que pour les yards passés.

Il n’est peut-être pas un titulaire fantastique la plupart des semaines, mais il constitue une option particulièrement bonne pour tous ceux qui recherchent un quart-arrière la semaine prochaine.

Les Saints ont un affrontement solide contre les Ours de Chicago la semaine prochaine. Chicago avait en moyenne 18 points fantastiques par match accordés aux quarts avant la semaine dernière, et Justin Herbert vient de lancer 298 yards et trois touchés contre eux.

Avec autant de blessures de quart-arrière la semaine dernière, Carr est une excellente option pour toute équipe fantastique souffrant d’une blessure à court terme à ce poste.

Will Lévis, Titans du Tennessee (0,9%)

Lévis a complété 19 de ses 29 passes pour 238 verges et quatre touchés à son premier départ dans la NFL.

Il y avait des rapports Malik Willis verrait également un temps de jeu important au poste de quart-arrière, mais il n’a pris que deux clichés.

Lévis a accompli son grand match avec un taux de lancer insoutenable. Sa profondeur moyenne de cible de 12,3 verges était la plus élevée parmi les quarts cette semaine – et la septième plus élevée dans un match cette saison.

Seules trois de ses passes sans touché ont été des premiers essais.

Même s’il est peu probable qu’il continue à marquer autant de points fantastiques sur si peu de passes, c’était quand même très bon pour le premier départ d’un quart-arrière.

Il n’y a aucune garantie que Lévis reste titulaire une fois Ryan Tannehill est en bonne santé, mais il est généralement bon de prendre des risques sur des recrues qui jouent bien.

Chuba Hubbard, Panthères de la Caroline (42,9%)

Miles Sanders était un participant à part entière à l’entraînement la semaine dernière, mais Hubbard commandait toujours le champ arrière.